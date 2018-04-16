TRT, geleceğin iletişimcilerini seçiyor

Kamu yayıncılığında 54. yılını dolduran Türkiye Radyo Televizyo Kurumu'nun (TRT), gençlerin nitelikli ve başarılı bir eğitim hayatı sürmelerine katkı sunmak için başlattığı ve “Gençlere önem vermek geleceğe önem vermektir” ilkesiyle düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" her yıl daha kaliteli eserlerin üretilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Kimler başvurabilecek?

Yarışma Türkiye ile sınırlı değil. Orta Asya, Balkanlar ve KKTC’de iletişim eğitimi alan öğrenciler, Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na başvurabilecek.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin, projelerini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde, Türkçe üretmeleri gerekiyor. Önceki yarışmalara katılan öğrenciler, eski eserleriyle başvuru yapamayacak.

Yarışmacılar, eserlerini www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden sisteme yükleyerek yarışmaya katılabilecek.

Son başvuru tarihi 4 Mayıs.

Hangi kategorilerden oluşuyor?

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışma, 4 ana dalda 10 alt kategoriden oluşuyor.

Yarışma için birincilik ödülleri 4 bin TL, ikincilik ödülleri 3 bin TL, üçüncülük ödülleri ise 2 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmada, aşağıdaki dallarda ödül verilecek:

SESLİ-GÖRÜNTÜLÜ HABERCİLİK

Televizyon Haberi: Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermeli. Süresi en fazla 2 dakika olmalı. Kurgusu yapılırken kesinlikle müzik kullanımı yasak, ancak gerekli yerlerde doğal ses efektleri yükseltilerek ara açılabilir.



Televizyon Haber Programı (Kültür - sanat - ekonomi - magazin-sağlık vb.): Süresi en fazla 10 dakika ve başında 10 saniyeyi geçmeyecek bir jenerik olmalı.

Televizyon Spor Haberi: Süresi en fazla 2 dakika olmalı. Kısa açık ve net cümlelerden oluşmalı. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmeli.

RADYO YAYINCILIĞI

Eğitim, Kültür, Müzik, Belgesel ve Haber Programı: Toplumsal sorunlara duyarlı bir bakış açısıyla, odağında insan, toplum, çevre ve doğanın bulunduğu konulara öncelik verilmeli. Program metni ve dili radyo program diline uygun olmalı. Süresi en fazla 10 dakika olmalı.

Drama Programı: Konu seçimi serbesttir. Ancak daha önce herhangi bir türden basılmış, yayınlanmış, TRT yayınlarında yer almış ve daha önce TRT Kurumu’nun yarışmalarında ya da başka yarışmalarda ödül kazanmış, dereceye girmiş ve İstanbul, İzmir, Ankara radyoları dramaturji değerlendirmesinden geçmiş (olumlu ya da olumsuz sonuç almasına bakılmaksızın) eserler katılamaz. Süresi en fazla 10 dakika olmalı.

TELEVİZYON YAYINCILIĞI

Kısa Film: Konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalı. Özgün bir anlatım diline ve rengi, müziği ve çekim mekanlarıyla kendine özgü bir atmosfere sahip olmalı. Yapımlar animasyonla desteklenebilir. Süresi en fazla 5 dakika olmalı.

Belgesel Film: En fazla 10 dakikalık belgesel filmde, belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler kullanılabilinir.

Televizyon Programı: Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı ama iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalı. Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalı. Televizyon Programı alt kategoriye katılacak öğrencilerin süre sınırlaması 10 dakika.

İNTERNET YAYINCILIĞI

İnternet Sitesi (Blog, Tematik Haber Siteleri): Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Site, çalışır durumda olmalı.

Sosyal Medya Projesi (Youtube, Vlog, Instagram, Twitter, Facebook, Google +): Kitle kazanmaya odaklanmış mecralar (Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal medya platformları) etkili ve sinerji yaratacak şekilde hazırlanmalı. Güçlü anlatım, dil, fotoğraf ve video gibi araçlarla desteklenmeli.

Jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?

Yarışmada, 4 ana kategorinin jüri üyeleri, televizyonculuktan radyoculuğa, habercilikten yapımcılığa kadar kendi alanında başarılı isimlerden oluşuyor.

Sesli Görüntülü Habercilik Jüri Üyeleri:

Mehmet Yeşilkaya, Nazlı Çelik, Mete Çubukçu, Ersin Düzen, Metin Mutanoğlu, Orhan Coşkun

Radyo Yayıncılığı Jüri Üyeleri:

Merdan Güven, Soner Arıca, Neslihan Behmuaras, Ahmet Akçakaya, Can Doğan, Mehmet Akbay

Televizyon Yayıncılığı Jüri Üyeleri: :

İpek Tuzcuoğlu, Timur Savcı, Yusuf Esenkal, Mehmet Demirhan, Kamil Kayalı, Cemil Yavuz

İnternet Yayıncılığı Jüri Üyeleri:

Cüneyt Polat, Uras Benlioğlu, Ahmet Yeşiltepe, Ali Rıza Babaoğlan, Murat Akgüç, Ömer Karaca

Başvuru formları ile sözleşme formuna www.trt.net.tr ve www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: TRT Haber