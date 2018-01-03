TRT Çocuk'un mobil oyunları 28 milyon kez indirildi

Adcolony Ajans’ın 'Mobil Oyun Araştırması 2017 sonuçları' açıklandı.

Türkiye’nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk, çocukların tercihi oldu.

24 milyonun üzerinden mobil oyuncu bulunan Türkiye'de, kullanıcıların yüzde 54'ü akıllı cihazlarla her gün oyun oynuyor.

İstatistikler ise gelecekte çocukların mobil oyunlara daha çok yöneleceğine işare ediyor.

TRT Çocuk ürettiği mobil oyunlarla, reklamsız ve gelişmiş güvenlikli ortam sunuyor.

Hayal gücü ve zeka gelişimlerini destekleyen TRT oyunları, ailelerin de çocuklarına tavsiye edebileceği düzeyde güvenilir...

TRT Çocuk oyunları uzman pedagog ve eğitimciler tarafından hazırlanıyor.

En çok kullanılan IOS ve Android uygulamalarda; Canım Kardeşim, Ege ile Gaga, Elif’in Düşleri, Hayri Uzayda, Rafadan Tayfa, Zorlu Yarış gibi toplamda 28 oyunu bulunan TRT Çocuk’un mobil oyunları 2017 yılında 28 milyon kez indirildi.

iOS ve Android’de düzenli “önerilen” TRT Çocuk oyunları, popüler uygulamalar arasında yer alıyor.

TRT ÇOcuk'un yeni oyunları: ‘Bilgi Adası’ ve ‘Hayvanları Keşfediyoruz’

TRT Çocuk, “Bilgi Adası” ve “Hayvanları Keşfediyoruz” isimli iki oyun daha tasarladı.

Bilgi Adası’nda özellikle çocuklarda görsel hafızayı geliştiriyor. Eğlenceli bir bilgi yarışması olan oyun, resimli ve resimsiz 2 veya 4 seçenekli farklı soru tiplerini barındırıyor.

"Hayvanları Keşfediyoruz" oyununda ise çocuklar çeşit çeşit türdeki hayvanlarla ilgili ilginç bilgiler öğreniyor. Amazon ormanlarından, deniz altı yaşamına kadar dünyanın her yerinde bulunan hayvanların dünyasını tanıma imkânı sunuyor.

Pedagoglar ve öğretmenlerin destekleri ile geliştirilen oyunlar reklamsız ve yüksek güvenlik içeriyor.