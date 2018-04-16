TRT Çocuk Şenliği'nde 40 ülkeden 800 çocuk ağırlanıyor

Bursa'da yapılacak "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında, 40 ülkeden öğrenciler Türkiye'ye geldi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik için farklı ülkelerden gelen 800 öğrenci en iyi şekilde misafir ediliyor.

Çocuklarla bir araya gelen Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa halkının onları ağırlayıp bağırlarına basacaklarını söyledi.

"Çocuklar yaklaşık 10 gün burada kalacak. Çocuklar iyi ki varsınız. Kendi ülkenizin halk oyunlarını sunacaksınız. Sizi burada görmekten mutluluk duyuyorum."

Vali Küçük, tek tek tokalaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik kapsamında şenlik yürüyüşü de düzenlendi.

Tophane Saltanat Kapısı'nda toplanan yerli ve yabancı yüzlerce çocuk, yöresel kıyafetleriyle ve ellerinde ülkelerine ait bayraklarla yürüyüşe katıldı.

Mehter takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, Atatürk Heykeli önüne kadar devam etti.

Bando ekiplerinin marşlarla eşlik ettiği yürüyüşte, Arnavutluk, Çin ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin yöresel kıyafetleriyle gerçekleştirdiği dansı renkli görüntüler oluşturdu.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi film karakterlerinden oluşan animasyon ekibi de etkinlikte yer aldı.

Kaynak: AA