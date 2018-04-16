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Buradasınız : » » TRT Çocuk Şenliği'nde 40 ülkeden 700 çocuk ağırlanıyor

TRT Çocuk Şenliği'nde 40 ülkeden 700 çocuk ağırlanıyor

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri, farklı kültürleri bir araya getiriyor. Etkinliğe, 40 ülkeden 700 öğrenci katıldı.

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TRT Çocuk Şenliğinde 40 ülkeden 700 çocuk ağırlanıyor

Bursa'da yapılacak "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında, 40 ülkeden öğrenciler Türkiye'ye geldi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik için farklı ülkelerden gelen 700 öğrenci en iyi şekilde misafir ediliyor.

Çocuklarla bir araya gelen Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa halkının onları ağırlayıp bağırlarına basacaklarını söyledi.

"Çocuklar yaklaşık 10 gün burada kalacak. Çocuklar iyi ki varsınız. Kendi ülkenizin halk oyunlarını sunacaksınız. Sizi burada görmekten mutluluk duyuyorum." 

Vali Küçük, tek tek tokalaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, dünyada çocuklara atfedilen tek çocuk bayramında çeşitli ülkelerden gelen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

"Bizim önceliğimiz barış, özgürlük, kardeşlik ve dostluktur. Hangi kıtadan, dilden, dinden, ırktan olursa olsun dostluktur mesajımız. 23 Nisan'ın da ana teması budur. Özellikle yurt dışından gelen öğrencileri en iyi şekilde rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız."

Programa, TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: TRT, bursa, 23 Nisan Çocuk Şenliği
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