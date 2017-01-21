TRT Belgesel Ödülleri'ne başvurularda sona geliniyor

Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören 8.TRT Belgesel Ödülleri’ne geçen yıl 47 ülkeden 427 belgesel film katılmış ve finalist filmler İstanbul’da yapılan ve yönetmenlerin söyleşileriyle renk kattığı gösterimlerle festival takipçileriyle buluşturulmuştu.
9.TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor.
9.TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017. Yapılacak ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak ve finale kalan filmler, 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek “TRT Belgesel Günleri”nde seyirciyle buluşacak.
Kazananların 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı 9.TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılım ücretsiz.
Ulusal Profesyonel Kategoride 45.000 TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20.000 TL olarak belirlendi. Uluslararası Yarışmadaki en iyi film ödülü 45.000 TL. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel ödül bulunuyor.
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri, yarışmanın www.trtbelgesel.com
Yarışma takvimi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 28 Kasım 2016
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 03 Şubat 2017
Ön Eleme Sonuçlarının İlanı: 27 Şubat 2017
Yarışmaya Seçilen Filmlerin Malzemelerinin Son Kabul Tarihi: 17 Mart 2017
Seçici Kurul Değerlendirmeleri: 11-14 Mayıs 2017
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 15 Mayıs 2017
Ödüller:
Ulusal Yarışma
Profesyonel Kategori
En İyi Film Ödülü: 45.000 TL
Özel Ödül: 35.000 TL
Özel Ödül: 25.000 TL
Öğrenci Filmleri Kategorisi
En İyi Film Ödülü: 20.000 TL
Özel Ödül: 15.000 TL
Özel Ödül: 10.000 TL
Uluslararası Yarışma
En İyi Film Ödülü: 45.000 TL
Özel Ödül: 35.000 TL
Özel Ödül: 25.000 TL