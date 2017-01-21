TRT Belgesel Ödülleri'ne başvurularda sona geliniyor

Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören 8.TRT Belgesel Ödülleri’ne geçen yıl 47 ülkeden 427 belgesel film katılmış ve finalist filmler İstanbul’da yapılan ve yönetmenlerin söyleşileriyle renk kattığı gösterimlerle festival takipçileriyle buluşturulmuştu.

9.TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor.

9.TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017. Yapılacak ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak ve finale kalan filmler, 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek “TRT Belgesel Günleri”nde seyirciyle buluşacak.

Kazananların 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı 9.TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılım ücretsiz.

Ulusal Profesyonel Kategoride 45.000 TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20.000 TL olarak belirlendi. Uluslararası Yarışmadaki en iyi film ödülü 45.000 TL. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel ödül bulunuyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri, yarışmanın www.trtbelgesel.com web adresinden edinebilirler.

Yarışma takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 28 Kasım 2016

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 03 Şubat 2017

Ön Eleme Sonuçlarının İlanı: 27 Şubat 2017

Yarışmaya Seçilen Filmlerin Malzemelerinin Son Kabul Tarihi: 17 Mart 2017

Seçici Kurul Değerlendirmeleri: 11-14 Mayıs 2017

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 15 Mayıs 2017

Ödüller:

Ulusal Yarışma

Profesyonel Kategori

En İyi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL

Öğrenci Filmleri Kategorisi

En İyi Film Ödülü: 20.000 TL

Özel Ödül: 15.000 TL

Özel Ödül: 10.000 TL

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL