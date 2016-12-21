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TRT Belgesel Ödülleri'ne başvurular başladı

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı.

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TRT Belgesel Ödüllerine başvurular başladı
TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı.
 
2016 yılında 47 ülkeden 427 belgesel filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri’ne 2017 yılında da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor.
 
TRT Belgesel Ödülleri 9. yılında
 
Dokuzuncusu düzenlenecek olan TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017.  Yapılan başvuruların sona ermesinin hemen ardından gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak.
 
Finale kalan filmler, geçen yıllarda olduğu gibi, yapılacak halka açık ve ücretsiz gösterimlerle, yönetmenlerinin de katılımıyla 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında belgesel sevenlerle buluşacak.
 
Gösterimlerle eşzamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonrasında, 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri verilecek.
 
TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılım ücretsiz.
 
Ulusal Profesyonel Kategoride 45.000 TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20.000 TL olarak belirlendi. Uluslararası Yarışmadaki en iyi film ödülü 45.000 TL. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel ödül bulunuyor.
 
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri www.trtbelgesel.com adresinden edinebilirler.
 
 
 
Yarışma Takvimi:
 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 28 Kasım 2016
 
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 03 Şubat 2017
 
Ön Eleme Sonuçlarının İlanı: 27 Şubat 2017
 
Yarışmaya Seçilen Filmlerin Malzemelerinin Son Kabul Tarihi: 17 Mart 2017
 
Seçici Kurul Değerlendirmeleri: 11-14 Mayıs 2017
 
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 15 Mayıs 2017
 
Ödüller:
 
Ulusal Yarışma
 
Profesyonel Kategori
 
En İyi Film Ödülü: 45.000 TL
Özel Ödül: 35.000 TL
Özel Ödül: 25.000 TL
 
Öğrenci Filmleri Kategorisi
 
En İyi Film Ödülü: 20.000 TL
Özel Ödül: 15.000 TL
Özel Ödül: 10.000 TL
 
Uluslararası Yarışma
 
En İyi Film Ödülü: 45.000 TL
Özel Ödül: 35.000 TL
Özel Ödül: 25.000 TL
 
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