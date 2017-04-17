TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başlıyor

"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkenin katılımıyla Nevşehir'de gerçekleştirilecek "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" yarın başlayacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 1979'dan bu yana TRT organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, onların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen şenliğe, 38 yılda yaklaşık 150 ülkeden 30 bin civarında çocuk katıldı.

Çocuklar 26 Nisan'a kadar Nevşehir halkı tarafından ağırlanacak

TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, bu yıl ise "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkenin katılımıyla Nevşehir gerçekleştirilecek. Şenliğe katılmak üzere Nevşehir'e gelen 26 ülkenin çocukları, 26 Nisan'a kadar Nevşehir halkı tarafından ağırlanacak. Bu kapsamda etkinlikler yarın Güray Müze'de düzenlenecek "Fotoğraflarla 39. Yıl" sergisinin açılışı ve kokteyliyle başlayacak. Konuk ülke çocuklarını, 19 Nisan'da önce Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ardından Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver kabul edecek. Etkinlik, kabullerin ardından konuk çocukların yürüyüşü ve halk konseriyle devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 20 Nisan'da Anıtkabir ziyaret edilecek. Aynı gün yabancı konuk çocuklar, yabancı basın mensupları ve liderler, TRT Genel Müdürü Şenol Göka tarafından kabul edilecek. TRT'yi ziyaret eden heyet, devlet büyüklerini ziyaret edecek.

Şenlik etkinlikleri, 21 Nisan'dan itibaren Nevşehir il ve ilçelerinde düzenlenmeye devam edecek. Bu tarihte, Ürgüp'te konuk çocukların katılımıyla sokak gösterileri yapılacak. 23 Nisan'da Hacı Bektaş Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek "23 Nisan Gala Programı" kapsamında, yabancı konuk çocuklar ülke gösterileri sergileyecek. 24 Nisan'da Avanos'ta sokak gösterileri düzenlenecek, konuk çocuklar için yöresel çömlek yapımı etkinliği yapılacak. Aynı gün Hacı Bektaş Üniversitesi Spor Salonu'nda TRT Türkiyem Halk Oyunları ekibi, özel gösteri sunacak. Göreme'de 25 Nisan'da gerçekleştirilecek kapanış yürüyüşünün ardından halk konseri düzenlenecek. Konuk çocuklar için 26 Nisan'da düzenlenecek piknik organizasyonu ile şenlik son bulacak.