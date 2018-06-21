Troya Müzesi'nin açılışı için geri sayım

Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği antik kentte yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014 yılında başlanan müze inşaatı tamamlandı.

Maliyeti 75 milyon lirayı bulan yapı, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Troya Ören Yeri ve Çanakkale'de diğer arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda bulunan eserlerin de çağdaş müzecilik anlayışıyla sergileneceği müzenin açılışının, "2018 Troya Yılı" etkinlik programı kapsamında yapılması öngörülüyor.

UNESCO tarafından 1998'de "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne dahil edilen Troya Antik Kenti'nin önemi, müzenin açılmasıyla bir kat daha artacak.

Homeros'un destanı İlyada'da "Truva Savaşı'nın yapıldığı yer" olarak da geçen antik kentteki müzenin açılmasıyla Troya'nın yıllık ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesi, 44 ülkeye kaçırılan hazinelerin de Türkiye'ye iadesinin sağlanması hedefleniyor.

Müze binası

Müze binasının yüksekliği antik kentin kazı öncesi yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede Troya'nın tüm detaylarıyla burada yaşatılması sağlanacak.

Ulusal Mimari Tasarım Yarışması'nda, alanında uzman jüri heyeti tarafından 150'den fazla proje arasından seçilen, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak Troya Müzesi görkemli bir törenle açılacak.

Troya ve Troya Müzesi dünya gündeminde yer alacak

Müzenin açılışına, dünyaya yön veren siyasi liderler, dünyaca ünlü yıldızlar, ulusal ve uluslararası basın mensupları, kültür sanat ve turizm dünyasının kanaat önderleri, sanat ve spor alanlarında önde gelen isimler davet edilecek.

Türkiye ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya, Troya Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilmesine olanak sağlayacak. Troya ve müzenin bu sayede dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor. 5 bin yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak Troya Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale'de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak.

Yaklaşık 2 bin eser sergilenecek

Toplamda 3 bin metrekare sergi salonuna sahip müzede, Troya ve Troas kentlerinden elde edilen yaklaşık 2 bin eserin sergilenmesi planlanıyor.

Müzede heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, figürinler, cam ve pişmiş toprak koku şişeleri, gözyaşı şişeleri başta olmak üzere insanlık tarihine tanıklık etmiş çok özel parçalar yer alacak.

Troya Müzesi, Çanakkale Müzesi Müdürlüğü envanterinde bulunan eserler ile kurgusu yapılan yeni müze teşhirinde, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden Homeros büstü, Homeros betimli sikkeler ve 2012 yılında ABD'deki Penn Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi envanterinde kayıtlı olan Troya kökenli 24 parça altın takıya da ev sahipliği yapacak. Eserlerin en önemlileri arasında ise Polyksena lahti ve Luvi mührü bulunacak.

Ödüllü tasarımıyla dikkat çekecek

Troya Müzesi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri de giriş rampasından çatı katına kadar uzanan yol.

Ödüllü tasarımıyla dikkat çeken müzeyi ziyarete giriş rampasından başlayan misafirler, giriş katından itibaren 7 başlığa bölünmüş bir hikayeyi takip edecek.

Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri olarak kategorize edilen hikayelerin arkeoloji dünyasına yön veren eserleri büyük bir titizlikle ziyaretçilerle buluşturulacak.

Her katta farklı bir hikaye

Troas bölgesinin arkeolojik kalıntılarıyla genel olarak anlatılacağı zemin katta Assos, Tenedos, Parion, Alexandria Troas, Smintheion, Lampsakos, Tyhmbria, Tavolia ve İmbros kentlerinin tarihleri, kazıların bilgileri ve bu dönemlere ait eserler sergilenecek.

Birinci katta Troya'nın Tunç Çağı hakkında bilgi verilirken, bu çağın deniz ticaretindeki önemini belirtmek için tasarlanan gemi-vitrin ve Geç Tunç Çağı sonunda kentin bir savaşla terk edilmesi hikayesini temsil eden efektli yansıtma serginin çarpıcı bölümlerini oluşturacak.

İkinci katta kitaplara ve filmlere konu olan Troya Savaşı, savaşın kahramanları, olayları, mekanları ve bu döneme ait sikkeler, çanak-çömlek ve mermer eserler çizimler, maketler ve dijital programlarla birlikte tanıtılacak.

Arkeoloji dünyasına yön veren Troya Antik Kenti kazılarının en özel parçalarının sergilendiği bölüm olan üçüncü katta ise, Troya ve çevresindeki beylikler ve Osmanlı döneminde devam eden yaşam alanlarına ait eserler olacak.

Her biri kültürel birer hazine olan eserler, metin ve görsel panolarla desteklenecek, diorama ve animasyonlarla aktarılacak.

Troya Savaşı diaroması, sikkeler temalı interaktif düzenek, Strabon'a göre Troas temalı interaktif film, Troya Şehri'nin simülasyonu gibi uygulamalarla eserler daha etkileyici biçimde ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA