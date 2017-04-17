Trabzon'da opera ve bale günleri

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Trabzon Opera ve Bale Günleri" yarın başlıyor.

DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Bakanlığı Trabzon İl Kültür Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve KATÜ'nün katkılarıyla düzenlenen "Trabzon Opera Bale Günleri", 18-23 Nisan tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Tüm temsillerin Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Hasan Saka Salonu'nda sahneleneceği "Trabzon Opera ve Bale Günleri" yıllarca kapalı gişe oynayan eserlerden Ken Ludwig'in müzikal komedisi "Bir Tenor Aranıyor" ile açılacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 18 Nisan Salı akşamı sahnelenecek eser, sahne trafiği, neşeli şarkıları, komik diyalogları ve renkli kostümleri ile Trabzonlu seyircinin beğenisine sunulacak. Müzikalde, bir opera topluluğunun temsil öncesi hazırlıkları, yaşadıkları sorunlar karşısındaki pratik çözümleri ve başlarına gelen komik olaylar sahneye taşınacak.

"Trabzon Opera ve Bale Günleri"nde 21 Nisan Cuma günü "Harem" balesi, 23 Nisan Pazar günü ise ücretsiz "Nasreddin Hoca" çocuk operası, Trabzonlu izleyicilerle buluşacak. AA