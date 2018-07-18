Toros Dağları'ndan gelen serinlik: Küp Şelaleleri

Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı Adana ve Mersin'de yaşayan vatandaşlar şelale ve akarsulara akın ediyor.

Vatandaşlar Küp Şelaleleri'nde serinliyor

Adana Aladağ'a 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne giden vatandaşlar, burada küçük göletlere girip Toros Dağları'nın zirvelerinden gelen buz gibi sularda serinliyor.

Muhteşem doğanın da tadını çıkaran ziyaretçiler, yaban hayatı ve görsel güzellikler arasında yürüyüşler ve piknikler yapıyor.

Farklı illerden de ziyaretçileri var

Küp Şelaleleri, yakın illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerden de gelenlerle dolup taşıyor.

"Ülkemin cennetten bir köşesi"

Bölgeyi görmek için İstanbul'dan gelen Mine Türkeli, insanın kendini suyun akıntısına bırakmasının huzur verici olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ve ben çok uzaklardan burayı görmeye geldim. Ülkemin cennetten bir köşesi de burası. Bu güzelliği tahrip etmeden korumamız gerekiyor" dedi.

"Bu güzelliklerin mutlaka iyi tanıtılması gerekiyor"

Şelalelere gezi düzenleyen Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ferhat Adalı da özellikle yaz aylarında bölgeye çok sayıda talep aldıklarını anlattı:

"Çok güzel bir bölge. Buranın çok iyi korunması lazım. On ayrı şelaleden oluşan bu güzelliklerin mutlaka iyi tanıtılması da gerekiyor."

"Özellikle yaz aylarında dolup taşıyor"

Silifke Poyraz Doğa Gezginleri Grubu Başkanı Ümit Halit Üçyıldız, Küp Şelaleleri'nin güzelliğinin korunması gerektiğine dikkat çekti:

"Bu güzellik bölgesinde şenlikler yapılarak buranın özelliği ve güzelliği dünyaya tanıtılmalı. Özellikle yaz aylarında dolup taşan bu yerde insanlar serinleyip keyifli dakikalar geçiriyor."

Kaynak: AA