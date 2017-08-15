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Tom Cruise kaza geçirdi

'Görevimiz Tehlike' filminin altıncı bölümü için setten sete koşan Amerikalı oyuncu Tom Cruise, İngiltere'nin başkenti Londra'daki çekimler sırasında kaza geçirdi.

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Tom Cruise kaza geçirdi
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Amerikalı oyuncu Tom Cruise, daha 'Görevimiz Tehlike-6' filminin çekimi tamamlanmadan haberlere konu oldu.

Filmlerinde dublör kullanmayan 55 yaşındaki oyuncu, "Görevimiz Tehlike" serisinin yeni bölümü için kolları sıvadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kurulan film setinde sırtında çelik halatla bağlı olan Cruise, bir binanın çatısından diğerine atlamak için kendini boşluğa bıraktı.

Cruise, mesafeyi tutturamayınca, atlayışı kısa kaldı. Karşıdaki binanın duvarına çarparak bacağını incitti. 

Binanın çatısına tırmanmak zorunda kalan oyuncu, yürürken sendeleyince, kameramanlar yardımına koştu.

Cruise, şans eseri kazayı hafif atlattı. Bir süre ara verilen çekimler, kaldığı yerden devam etti. 

"Görevimiz Tehlike" serisinin altıncı filmi, gelecek yıl vizyona girecek. 
 

Etiketler: tom cruise, sette kaza, londra, görevimiz tehlike
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