  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tiyatrocular Mehmetçiğe destek için Hatay'da sahne aldı

Tiyatrocular Mehmetçiğe destek için Hatay'da sahne aldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için “Mehmet Akif” adlı oyun sahnelendi.

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Tiyatrocular Mehmetçiğe destek için Hatayda sahne aldı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Salonu'nda, Cahit Çağıran'ın yönettiği oyunda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verilirken, İstiklal Marşı'nın hangi şartlar altında yazıldığına da vurgu yapıldı.

Oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirterek, "Ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde Devlet Tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Çağıran, Mehmet Akif Ersoy'un yaşantısını günümüze uyarladıklarını, amaçlarının, Akif'in "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" cümlesindeki can alıcı noktayı seyircilere anlatmak olduğunu söyledi.

Oyunda Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol aldı. 

Oyun bugün Hatay merkezde, yarın ise Samandağ ilçesinde sahnelenecek.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, hatay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
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