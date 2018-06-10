Tiyatrocu çiftten 3 boyutlu çocuk oyunu

Geçtiğimiz yıl Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlenen Şencan-Gülfem Semerci çifti, çocukların tiyatroya ilgisini artırmak amacıyla iki yıl üzerinde çalıştıkları 3 boyutlu çocuk oyununu sahneliyor.

3 boyutlu gözlüklerle izlenebiliyor

Sahne dekorundan tüm oyuncuların üzerindeki elektronik kıyafetlere kadar izleyiciye görsel şölen sunan oyun, 3 boyutlu gözlükle izleniyor. 300 kişilik salonda 1 saat süren gösteri boyunca çocuklar, pür dikkat oyunu izliyor.

Oyuncu-yazar Şencan Semerci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olduğunu söyleyerek, önceki yıllarda çocukların tiyatroya ilgi duyduğunu fakat son yıllarda teknolojiyi daha çok sevmelerinden dolayı bu ilginin azaldığını anlattı.

Çocukların ilgisini tiyatroya çevirmek amacıyla tasarlandı

Çocukların ilgisini tiyatroya çekmek için teknolojinin imkanlarından yararlanarak yeni bir oyun tasarlamaya karar verdiklerini anlatan Semerci, şöyle devam etti:

"Çocuğun sahneye olan ilgisini önceden alıp, algısını açıp daha sonra içini işlemeyi tercih ettim.

Tiyatroyu izlemeye gelen çocukların dışında çocuklarla gelen veliler de oyunu ilgiyle izlemeye ve sahneden keyif almaya başladı.

Normalde, oyunlarda yetişkinler belli bir noktadan sonra cep telefonlarını çıkartıp, sosyal medyada dolaşmaya başlarlar. Fakat bizim oyunumuzda ben bir tane velinin telefon ışığını görmedim. Veliler de çocuklarıyla birlikte oyunumuzu pür dikkat izlemenin keyfini yaşıyorlar."

Semerci, 2 sene süren yoğun bir çalışmanın ardından ortaya koydukları oyuna her kesimden insanın ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Oyuncu Gülfem Semerci de, Türkiye'de gözlükle izlenen tek 3 boyutlu oyunu hayata geçirdiklerini vurgulayarak, yakın zamanda yetişkinler için de oyun planladıklarını söyledi.

"Bizler de büyük keyif aldık"

Oyunu eşi ve çocuğuyla izlemeye giden Mehmet Akşen, ilk kez böyle bir tiyatro oyunu izlediğini dile getirdi ve "Bırakın çocukları bizler de büyük keyif aldık. Sinema tadında bir oyundu" dedi.

Fatmagül Oğlakçıoğlu da, "Beklediğimden ve tahmin ettiğimden çok daha güzel bir çalışma karşıma çıktı. Üç boyutlu tiyatro oyunu nasıl olur diye çok merak ediyordum. İzledim ve gördüm, muhteşemdi" diye konuştu.

Almanya’dan ilçeye tatil için gelen Çiğdem Çınar ise, yaşadığı ülkede böyle bir oyun izlemediğini dile getirerek, çocuğuyla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA