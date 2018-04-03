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Buradasınız : » » Tiyatro sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

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Tiyatro sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sarıoğlu'nun eşi Elif ve kızı Aslı Sarıoğlu taziyeleri kabul etti.

Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir?

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1936'da dünyaya gelen Sarıoğlu, 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı.

Sanatçı, 1982'den itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

Sarıoğlu, Karadeniz tiplemeleriyle hafızalarda yer edindi.

Kaynak: AA

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