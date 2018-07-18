The Sensational Space Shifters İstanbul'da konser verdi

Robert Plant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Caz Festivali ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı

Rock müzisyeni, vokal ve topluluk liderlerinden, 1970'li yılların tanınmış İngiliz Rock grubu Led Zeppelin'in vokalisti Plant, sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Konserde, "Lemon", "Turn It Up", "May Queen", "Rainbow", "California", "Please Read The Letter", "Gallows" ve "Carry Fire" gibi şarkılar seslendirildi.

"İstanbul muhteşem"

Plant, İstanbul'u muhteşem olarak nitelendirdi, burada farklı bir gece yaşandığını söyledi.

Daha önce de İstanbul'da konser verdiğini hatırlatan Plant, "Yeniden bu olağanüstü şehirde olmak gerçekten çok güzel" dedi.

Kaynak: AA