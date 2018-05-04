Teröristler okullarını yaktı, onlar azimlerini kaybetmedi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki okullar, PKK'lı teröristler tarafından defalarca yakıldı, zarar verildi.

Fevzi Geyik İlk ve Ortaokulu'nun öğrencileri ise, yılmadan eğitimlerine devam etti. Azimleri kaybetmeden hazırladıkları çalışmaları, okulda açılan bilim fuarında sergilediler.

İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, "Bombalı ve molotoflu saldırılar ile yakma gibi birçok olay oldu. Ancak şu anda istikrarın hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. Bu süreçte öğrencilerimize, çocuklarımıza fırsat verildiğinde harika projeler yapılıyor" dedi.

Yavuzer, okulda proje çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenlendiklerini şöyle anlattı:

"Bu gelişmeler ilimiz, ülkemiz, eğitim açısından özlemini çektiğimiz bir ortamdı. İlimiz ayrıca son birkaç yıl içinde TÜBİTAK projeleri içerisinde önemli bir mesafe katetti. Daha önce ülke sıralamasında 75-78'inci iken bu yıl ortaokul bilim yarışmalarında Türkiye ikincisi olduk. Aynı şekilde liseler yarışmasında Türkiye beşincisi olduk. Bu, istikrar ve huzur olduğu zaman öğrencilerimizin neler yapabildiklerinin en güzel kanıtıdır."

Kaynak: AA