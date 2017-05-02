Teknolojiye yüz vermeyen insanlar: Amishler

Dünya 21. yüzyılı yaşarken, teknoloji devi Amerika’nın bağrında süper muhafazakar ve ileri derecede mütevazı bir hayat yaşanıyor.

Amishler olarak bilinen ve bağlı oldukları mezhebin gerekliliklerine göre yaşayan bu topluluk elektriksiz, traktörsüz ve internetsiz bir hayatı paylaşıyorlar.

Dünya onları hayretler içerisinde izliyor; ama ister beğenelim ister beğenmeyelim, onlar modernizmi yaşam tarzlarıyla eleştiriyor.

Amishler 1525 yılında İsviçre’de ortaya çıkmışlar. Amerika’nın 19 eyaletinde bu mezhebin üyelerine rastlamak mümkün.

Genellikle birbirine yakın yaşamayı tercih ediyorlar. Kamerayı, fotoğraf makinesini görünce ise en azından ‘kaçıyorlar’.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...