Tekne ustası Rasim Akbulut mesleğini 53 yıldır sürdürüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Rasim Akbulut 81 yaşında. Babası ve kardeşiyle 28 yaşına kadar balıkçılık yaptı.

Genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını ise 53 yıldır sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı bırakmayan Akbulut, işini severek yapıyor.

"Aldığım tüm siparişleri titizlikle çalışıp sahiplerine teslim ettim. Siparişleri söz verdiğim sürede yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Yoğunluktan memnunuz. Yeter ki iş olsun."

Akbulut, balıkçı barınağındaki atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 ile 14 metre arasında değişen tekneler yapıyor.

Tekne yapım süresi teknenin boyutuna göre değişiyor. Şimdiye kadar 100'ün üzerinde tekne yapan Akbulut, 3 ila 10 ayda tekneleri sahiplerine teslim ediyor.

İmkanı el verdiği müddetçe mesleğini sürdürecek

Akbulut, çalışmazsa hasta olduğunu anlatıyor ve mesleğinin yaşatılması için elinden geleni yapıyor.

"Kendimi asla yorgun hissetmiyorum. Onun için çalışmayı tercih ediyorum. İmkanım el verdiği müddetçe mesleğimi sürdüreceğim."

Tekne imalat atölyesinde çalışan tekne ustalarından Adem Acartürk de, "Rasim amca hepimize örnek oluyor. Ben kendimi bildim bileli tekne yapıyor. Yaşlanmasına rağmen mesleği bırakmadı" dedi.

Kaynak: AA