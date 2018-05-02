  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta

Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta

Bosna Hersek'in Buzim şehrinde tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan bir cami var. Halk arasında "Ahşap Cami" olarak anılıyor.

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Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta

Bosna Hersek'in şehirlerinden Buzim "Şövalyeler şehri" olarak anılıyor.

Şehirde bulunan, 19. yüzyılda inşa edilmiş ve yapımında tek bir çivi bile kullanılmayan tarihi cami, şehrin önemli sembollerinden biri. 

Halk arasında "Ahşap Camii" olarak anılan cami hakkında tarihçi Amir Sijamhodzic, caminin bulunduğu yerde önceden taştan yapılmış başka bir cami olduğunu anlatıyor.

Cami, Viyana Kuşatması'nın ardından bölgeye yerleşen halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilmiş.

Sijamhodzic, caminin yapım tarihiyle ilgili tartışmalar olduğunu, vakıfname üzerinde 1838, cami önünde bulunan taştaki yazılarda ise 1835 yılında inşa edildiği yazdığını söylüyor.

Sijamhodzic, cami yapımında kullanılan yöntemin ilginç ve tek bir çivi bile çakılmamasının son derece önemli olduğundan da bahsediyor. Ayrıca tarihi caminin, "Ulusal Anıt" olarak ilan edilmesinin ardından onarım çalışmalarına ağırlık verildiğini ve onarım çalışmalarının ilk aşaması olarak çatının aslına uygun olarak kestane ağacından yapıldığını da anlatıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: çivi, cami, buzim, Bosna Hersek, ahşap
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