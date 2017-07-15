TBMM'de '15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi' sergisi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Şeref Holü'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Anadolu Ajansı özel arşivinden seçilen fotoğraflardan hazırlanan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta yaptığı konuşmada, Mecliste "Demokrasi Müzesi" oluşturulacağını bildiren Kahraman, ilk bombanın altıldığı yere doğru yapılacak yola da "Demokrasi Yolu" adının verileceğini bildirdi.

Kalkışmayı unutturmayacaklarını söyleyen Kahraman, o gece bütün milletvekilleri ve milletin, ay yıldız rozeti altında birleştiğini dile getirdi.

Şehitler sayesinde ülkenin varolmaya ve güçlü bir devlet olarak tarih yolculuğunu sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Kahraman, "Bu direniş sadece bir partinin, sadece bir görüşün değil demokrasiyi özümsemiş topyekün, bir milletimizindir. Milletimize şükran borçluyuz." dedi.

Kahraman, darbe girişimi gecesinde sergiledikleri cesur tavır dolayısıyla kadın milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti.

Açılışa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ile Yıldırım Akbulut ve çok sayıda milletvekili katıldı.