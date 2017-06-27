Tatilciler bayram tatilinde Kuzey Ege'ye koştu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla insanların adeta akın ettiği Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi ile Ayvalık ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin son gününde Kuzey Ege'deki tatilcilerden bazıları dönüşe geçti. Çok sayıda kişi ise Edremit Körfezi'nde tatillerine devam ediyor.

Tatilciler özellikle Akçay Mahallesi'ne ilgi gösterince bölgede zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

İlçe trafik ekipleri Çanakkale-İzmir karayolunun Akçay Kavşağı'nda sinyalizasyonu devre dışı bırakarak durma noktasına gelen trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

Trafik yoğunluğundan dolayı 112 Acil Servis ekipleri de zaman zaman güç anlar yaşıyor. Bölgedeki aşırı trafikte hastalara daha hızlı ulaşmak amacıyla motosikletli ekipler görevlendirildi.

Tatilciler Cunda'yı doldurdu, esnaf memnun

Ayvalık'ta ise bayram tatilinde en fazla ilgi gören yerlerin başında Cunda (Alibey) Adası geliyor.

Gündüz saatlerinde Sarımsaklı başta olmak üzere ilçenin sahillerini tercih eden tatilciler, akşam ise restoran ve kafeteryalarıyla ünlü Cunda'ya adeta akın ediyor. Cunda'daki otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

Ada esnafından Erol Dizlek, yoğun ilgi sonucu tatilcilerin taleplerinin karşılanmasında oldukça zorlandıklarını söyledi.

Bayram öncesi adaya bu kadar yoğun talebin olabileceğini tahmin etmediklerini belirten Dizlek, Cunda esnafının adeta "arı" gibi çalıştığını dile getirdi.

Adada hizmet veren bir yolcu motorunun kaptanı Ali Ekinak da Ayvalık-Cunda Adası seferlerine tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

İşlerinin son derece iyi olduğunu ifade eden Ekinak, "Elimizden gelen tüm gayretle halkımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Tatilcilerin Cunda'ya yoğun ilgisi var. Geçen yılki Ramazan Bayramı'na bakıldığında tüm olumsuzluklara rağmen adaya tatilci ilgisi hemen hemen aynı yoğunlukta. Bu da bizleri ve ada esnafı son derece memnun ediyor." diye konuştu.