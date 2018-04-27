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Buradasınız : » » Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden Çifte Köprüler, turistlerin gözdesi oldu

Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden Çifte Köprüler, turistlerin gözdesi oldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan tarihi Çifte Köprüler, şehri ziyaret eden turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

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Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden Çifte Köprüler, turistlerin gözdesi oldu

Artvin, yaban hayatı, bitki çeşitliliği, yaşlı ormanları, göl, şelaleleri ve taş köprüleriyle turistleri kendine çekiyor. 

Osmanlı döneminde inşa edilen 20'nin üzerinde köprü, yöreye özgü taş işçiliğinin önemli örneklerini geçmişten bugüne taşıyor.

Arhavi ilçesinde Osmanlı döneminde yaptırılan, birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan tarihi "Çifte Köprüler", bu eserlerden biri.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Çifte Köprüler, Ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapıldı.

Çifte Köprüler, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2003 yılında restore edilerek, birkaç yıl önce ışıklandırması yapıldı.

Bölge turizminin merkezi konumunda

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, Çifte Köprüler'in ilçenin en önemli turizm değerleri arasında olduğunu söyledi. 

Hekimoğlu, Çifte Köprüler'e gelen turistlerin, kısa bir yolculukla Mençuna Şelalesi'ne, Dikyamaç köyündeki Yaşam Müzesi'ne ve bölgede geleneksel yaşamın devam ettiği köylere kolaylıkla ulaşabileceklerini anlattı:

"Bunu yaparken de tarihi doku ile doğal güzellikleri bütünleştirip her platformda tanıtım yapıyoruz. Çifte Köprüler bölge turizminin merkezi konumunda. Tarihi yapılarımızı ve doğal güzelliğimizi koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. Her geçen gün daha fazla insanımız tarafından ziyaret edilen bölgede arzu ettiğimiz sonuçlara yavaş yavaş ulaşıyoruz."

Artvin'deki tarihi köprüler, geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: AA

Etiketler: taş işçiliği, Çifte Köprüler, artvin, arhavi
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