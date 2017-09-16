Tarık Akan vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden, geçen yıl vefat eden Tarık Akan, ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı.

Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, çocukları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenleri tarafından kabri başına karanfiller bırakılmasıyla başlayan törende, dua okundu.

Sanatçının oğlu Barış Zeki Üregül, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına büyük özlem duyduğunu dile getirdi. Babasının hiçbir kesimi ayırmadan yardımına koştuğunu ifade eden Üregül, "Onu çok özlüyoruz. Babamı seven, gençken izleyen, posterlerini asan Türk halkına, babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Akan'ın 50 yıllık dostu, oyuncu Rutkay Aziz de törende duygu dolu anlar yaşadı. Aziz, "Fiziksel varlığından yoksun olsak bile içimizde her zaman yaşayacak olan değerli aydınımızı sevgiyle anıyoruz." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın adının "Tarık Akan Özgürlük Meydanı" olması için Büyükşehir Belediyesi'nden onay beklediklerini söyledi.

Kerimoğlu, "Geçen sene sözünü vermiştik, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın isminin Tarık Akan Özgürlük Meydanı olarak değiştirilmesi konusunda belediye meclisi üyelerimizin oy birliğiyle kararı çıkardık. Büyükşehir Belediyesi'nden karar bekliyoruz. İnşallah Özgürlük Meydanı'nın adını Tarık Akan Özgürlük Meydanı olarak değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.