Tarihi ve kültürüyle Elazığ'da turist sayısı ikiye katlandı

4 bin yıllık geçmişe sahip, 13 medeniyetin izini bünyesinde barındıran Elazığ, turist sayısını ikiye katladı.

Tarihi, kültürü ve zengin mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Elazığ'ın turizmde yakaladığı ivme, tarihi Harput kentinin, UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine dahil edilmesiyle taçlandı.

Lezzetli alabalığının yanı sıra Hazar Gölü, Hazarbaba Dağı Kayak Tesisleri, Keban Barajı, Çırçır Şelalesi ile geçen sene 200 bin turist çeken şehir, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turisti ağırladı.

Evliyalar şehri olarak da anılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Evliyalar şehri" olarak da nitelendirilen Elazığ'ın önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Elazığ'ın 13 farklı medeniyetin hüküm sürdüğü bir medeniyet merkezi olduğundan bahseden Demirdağ, bu kapsamda kentte çok güzel projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Demirdağ, şehirlerin ulusal ve uluslararası çevrede tanıtımının iyi yapılması halinde bunun karşılığının mutlaka alınacağından bahsederek, bunun bir yansıması olarak, sadece 6 ayda, geçen senenin turist sayısının ikiye katlanmasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Turizm potansiyeli olan bir merkez

Elazığ'ın doğu ile batı arasında bir köprü görevi gördüğünü söyleyen Demirdağ, "Çevresinde göllerin bulunması, insanların huzur bulduğu görüntüsüyle çok önemli turizm potansiyeli olan bir merkez" dedi ve şöyle konuştu:

"Bölgenin en önemli yapılarından biri olan Harput Kalesi için kazı çalışmalarıyla beraber 10 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde Valilik öncülüğünde önemli fuarlara katıldık. İlimizde turizm açısından gelişimi, birlikteliğe, beraberliğe ve yapmış olduğumuz çalışmalara bağlıyorum."

"Devletimiz her alanda çok önemli atılımlar yaptı"

Şehirde otellerin doluluk oranının üst seviyelerde olduğunu belirten Demirdağ, tanıtımın öneminden de bahsetti.

Çalışmaların, şehre çok şey katacağına inandıklarını söyleyen Demirdağ, insanların Elazığ'ı tanımaya başlayınca sevmeye de başladığını şöyle anlattı:

"Hedefimiz yüksek çünkü turizm açısından büyük potansiyelimiz var. Devletimiz son dönemde her alanda çok önemli atılımlar yaptı. Yatırım ve çalışmalar, büyük bir turizm potansiyeli arz edecek. Sağlık, inanç, kış ve yaz turizmi açısından her alanda potansiyelimizin olduğunu söyleme imkanına sahibiz. Bölgeyi kendine çekebilecek tatil imkanı sunabilecek çok önemli potansiyelimiz var."

"Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim"

Kayseri'den gelen Muhammed Yıldırım, tarih görmek isteyenleri Elazığ'a davet etti.

Mardin'den gelen Erdal Demireli, herkese Elazığ'ı görmelerini tavsiye ederken, İstanbul'dan kenti ziyaret etmek için gelen Derviş Eker, özellikle Harput'u çok beğendiğini anlatarak, Harput'un güzel bir havası olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA