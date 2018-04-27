Tarihi Mısır Çarşısı'nın gizli kalmış detayları gün yüzüne çıkarılıyor

Mısır Çarşısı, İstanbul'un en eski ve en fazla ziyaret edilen adreslerinden biri...
Çarşı'da 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmaları daha önce gizli kalan bazı detayları da gün yüzüne çıkardı.
Bu detaylardan biri Yeni Camii kapısı üzerindeki Vav harfi ve bu harfin içerisinde yazan daha önceki restorasyonlara ait tarih bilgileri.
Mısır Çarşısı'nın hafızası: Vav harfi
Vav harfinin 244 yıl önceki restorasyonda yapıldığı tahmin ediliyor.
Dua geleneği devam ettirilecek
Yenileme çalışmasıyla gün yüzüne çıkan diğer kısım ise "Dua Meydanı" oldu.
Çarşıda, dürüstlük ve bereketli kazanç için dua kürsüsünde dua edildikten sonra ticarete başlanıyordu.
Bugüne kadar tezgahların arkasında saklı kalmış tarihi kürsü de bu restorasyonla ortaya çıkarıldı.
Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, kürsünün eski işlevine kazandırılarak, ticarete dua ile başlanmasına devam edileceğini söyledi:
"Tezgahlar burayı kapatıyordu, bu algılanamıyordu. Bu dua kürsüsünde inşallah bundan sonra o faaliyete devam edilecek. İşe başlarken burada dürüstlük adına, bereketli kazançlar olması adına dua yapılarak, ticarete başlanıyordu."
Yenileme Haziran'da bitiyor
Mısır Çarşısı'nın yenileme çalışmaları yaklaşık 16 milyon Türk Lirası'na mal oldu.
Ticari faaliyetler devam ederken sürdürülen restorasyon çalışmalarında Çarşı, kumlama yöntemiyle kir tabakalarından arındırıldı.
Çarşı'nın zeminindeki asfalt sökülerek, küfelik taşı döşendi, dükkan tabelaları tek tip oldu, mekan kablolardan arındırıldı.
Mısır Çarşısı'ndaki restorasyonun Haziran'da tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber