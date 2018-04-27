Tarihi Mısır Çarşısı'nın gizli kalmış detayları gün yüzüne çıkarılıyor

Mısır Çarşısı, İstanbul'un en eski ve en fazla ziyaret edilen adreslerinden biri...

Çarşı'da 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmaları daha önce gizli kalan bazı detayları da gün yüzüne çıkardı.

Bu detaylardan biri Yeni Camii kapısı üzerindeki Vav harfi ve bu harfin içerisinde yazan daha önceki restorasyonlara ait tarih bilgileri.

Mısır Çarşısı'nın hafızası: Vav harfi

Mısır Çarşısı İnşaat Mühendisi Kontrolörü Ömer Faruk Sert, Vav harfinin üzerinde yazılan tarihlere bakılarak, Mısır Çarşısı'nın hicrî 1089, 1247 ve 1312 yıllarında restore edilmiş olduğunu şöyle anlattı:

"1941 yılı ve 1943 ylı fotoğrafında Vav harfini biz görüyoruz; Fakat restorasyona başladığımızda bu Vav harfi yoktu. 1943 yılıyla günümüz tarihine kadar olan arada kaybolmuş, ne zaman kaybolduğuna dair bir bilgi, belgeye ulaşamadık biz. Üzerinde 3 tane tarih var bu Vav harfinin. 1089, 1247 ve 1312 tarihleri. Bu tarihler Mısır Çarşısı'nın hangi tarihlerde restore edildiğini bildiren tarihler, ayrıca Vav harfinin altında karınca duası var, bereket duası."

Vav harfinin 244 yıl önceki restorasyonda yapıldığı tahmin ediliyor.

Dua geleneği devam ettirilecek

Yenileme çalışmasıyla gün yüzüne çıkan diğer kısım ise "Dua Meydanı" oldu.

Çarşıda, dürüstlük ve bereketli kazanç için dua kürsüsünde dua edildikten sonra ticarete başlanıyordu.

Bugüne kadar tezgahların arkasında saklı kalmış tarihi kürsü de bu restorasyonla ortaya çıkarıldı.

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, kürsünün eski işlevine kazandırılarak, ticarete dua ile başlanmasına devam edileceğini söyledi:

"Tezgahlar burayı kapatıyordu, bu algılanamıyordu. Bu dua kürsüsünde inşallah bundan sonra o faaliyete devam edilecek. İşe başlarken burada dürüstlük adına, bereketli kazançlar olması adına dua yapılarak, ticarete başlanıyordu."

Yenileme Haziran'da bitiyor

Mısır Çarşısı'nın yenileme çalışmaları yaklaşık 16 milyon Türk Lirası'na mal oldu.

Ticari faaliyetler devam ederken sürdürülen restorasyon çalışmalarında Çarşı, kumlama yöntemiyle kir tabakalarından arındırıldı.

Çarşı'nın zeminindeki asfalt sökülerek, küfelik taşı döşendi, dükkan tabelaları tek tip oldu, mekan kablolardan arındırıldı.

Mısır Çarşısı'ndaki restorasyonun Haziran'da tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber