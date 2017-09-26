Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure ikramı

Tarihi Mısır Çarşısı'nda dev kazanlarda pişirilen yaklaşık 1 ton aşure vatandaşlara ikram edildi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Malatya Pazarı'nın ev sahipliğinde Mısır Çarşısı'nda Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure ikramı törenle yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende, aşçılar tarafından dev kazanlarda üzeri Türk bayrağı ile farklı tasarımlarda hazırlanan aşureler, birer kişilik kaplara konuldu.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 10 bin kap aşure, yerli ve yabancı misafirlere ikram edildi.

Törene katılan Fatih Belediye Başkanı Demir, aşure kazanının başına geçip kepçeyle aşure ikram etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, şunları kaydetti:

"Geleneksek aşure etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Mısır Çarşısı çatısı altında yapıyoruz. 'Muharrem ayı mübarek olsun.' diyoruz. Dünya ve İslam aleminde bir sürü sıkıntılar var. Muharrem, bu sıkıntılara çare olacak bir ay olur inşallah. Kendi ülkemiz açısından da muharrem ayında bütün sıkıntılarımızın bertaraf olmasını ümit ediyoruz. Etkinliğimizde, bu sene 10 bin kişiye 40 çeşit hububattan yapılmış yaklaşık 1 ton ağırlığındaki aşureleri dağıtacağız."