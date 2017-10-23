Tarihi konak kütüphane olacak

Ardahan'da geçmişte konak olarak inşa edilen okul ve rehberlik merkezi olarak da hizmet veren, 600 metrekare alan üzerindeki tarihi bina, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kentin nadir tarihi yapılarından olan konağın korunması ve kütüphane olarak hizmet vermesi amacıyla restorasyon çalışmalarına geçildi.

Tarihi konak, Selçuklu mimarisiyle yapıldı

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Osmanlı dönemine ait olan yapının tarihi özelliğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu konağın yapımı tamamen Selçuklu mimarisi şeklinde. Kentteki tarihi kongre binası ile benzerliği çok fazla. Kesme ve yontma taşla yapılmış yapı. Yapılış amacı konak olsa da daha sonra birçok kuruma hizmet vermiş. Asırlık konak, Ardahan'da bugüne kadar ayakta kalan ender tarihi yerlerimizden biri. Restorasyonu tamamlanmasıyla kent kütüphanesi olarak hizmet verecek."

Hedef kışa girmeden bitirmek

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Alantar, kıştan önce yapının dışındaki restorasyonu bitirip iç kısmına geçmeyi amaçladıklarını aktardı.

Alantar, binanın konum olarak kütüphane için çok uygun olduğunu ifade ederek, restorasyonun bitmesiyle Ardahan'a önemli bir tarihi değer kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Selçuklu dönemi mimari özellikleriyle 1910'da inşa edilmiş konak 8 oda ve bir ara bölümden oluşuyor. 2 kapısı olan kesme ve yontma taş kullanılarak yapılan konak, U şeklindeki planıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA