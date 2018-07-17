Tarihi İstanbul surları restore ediliyor

İstanbul'da beş yıl önce ABD'li turist Sarai Sierra cinayetinin yaşanmasının ardından, şehrin etrafındaki metruk surların güvenliği sorgulanmaya başlanmıştı.

Uzun yıllar restorasyon görmeyen tarihi surlar, Topkapı Sarayı Müzesi'nin güvenliğini de tehdit ediyordu.

Demiryolu hattının kullanılmamasıyla bölge, ıssızlaşmıştı.

Yapılacak restorasyon ile surların daha güvenli bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Restorasyon için surlara iskeleler kuruldu. Hummalı bir çalışma başladı.

Yıllar içinde madde bağımlılarının ve evsizlerin tercih ettiği alan haline gelen tarihi surlar için, 25 milyon lira harcanacak.

Restorasyonun 2019 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber