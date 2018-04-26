Tarihi Harabati Baba Tekkesi restore edilecek

Makedonya'da bulunan tarihi Harabati Baba Tekkesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde restore edilecek.

TİKA Başkanı Serdar Çam ile Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Süleyman Efendi Recebi, TİKA Genel Merkezinde protokol imzaladı.

Recebi'nin, TİKA'ya yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çam, Osmanlı dönemine ait Harabati Baba Tekkesi'nin külliye şeklinde inşa edilen çok önemli eserlerden olduğuna dikkati çekti.

"Turizme ve ekonomiye katkı sağlayacak"

Çam, "İnşallah en güzel şekilde aslına uygun, yok olmadan ve yıkılmadan restorasyon süreçlerini başlatmış olacağız" dedi.

TİKA Başkanı Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette dergahın önemine işaret ettiğini ve hızlı şekilde restorasyonunun başlatılması talimatını verdiğini hatırlattı.

"Ancak süreç içinde bir takım çözüm ve süreçlerin hazırlanması konusu tamamlandı. Prosedürler neticesinde bugün Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği ile bu protokole başlanmış oldu. En güzel şekilde oradaki Müslümanlar için bölgenin, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri olacak. Kültürel varlık olarak turizme ve oradaki ekonomiye katkı sağlayacak, pek çok insanın ziyaret etme vesilesi olacak."

"Her zaman Türk toplumunun arkasındayız"

Recebi de çalışmaları dolayısıyla TİKA ve ekibine teşekkür etti.

"TİKA, Balkanlar'da büyük başarılar, büyük işler yaptı, var olan kültürü yeniden yaşattı. Asırlık bir eser olan Harabati Baba Tekkesi'nin restorasyonunu yapacak olan TİKA'ya bugün burada teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün bu talebe imza atmak benim için büyük bir gurur. Allah'tan Erdoğan'a sağlık, kuvvet ve başarı diliyorum. Her zaman Türk toplumunun arkasındayız."

Harabati Baba Tekkesi

Harabati Baba Tekkesi, 1538'te Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekilerinden Mahidevran Sultan'ın ağabeyi Sersem Ali Baba veya Server Ali Baba adlarıyla anılan kişi tarafından kuruldu.

Server Ali Baba, Hacı Bektaş Dergahı'na yerleşmeden önce devlet kademesinde beylerbeyi rütbesine kadar yükselmiş bir devlet adamıydı.

Tekke adını, Server Ali Baba'nın ölümünden sonra yerine geçen dedelerden Harabati Baba'dan alıyor.

Harabati Baba Tekkesi, çeşitli yapılardan oluşan bir tarikat külliyesidir. 26 bin 700 metrekarelik alana kurulan külliye, 3 metre yüksekliğinde mazgallı duvarlarla çevrilidir.

Kaynak: AA