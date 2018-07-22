Tarihe dokunan sof kumaşı Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor

Dünyaya ün salan ve bir dönem kente büyük gelir kapısı olan Ankara keçisi tiftiği ve Ankara keçisi tiftiğinden elde edilen sof kumaşı, kıyafetten yelken bezine pek çok üründe kullanılıyor.

Ankara’nın ipek gibi yumuşacık bu tarihi değeri, tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan bu özel kumaş, ''Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi" adlı Rahmi Koç Müzesi'ndeki sergiyle başkentlilere tanıtılıyor.

Tarihe dokunan kumaş

Bir dönem hırkalar, etekler, şalların hepsi sof kumaşından yapıldı. Osmanlı saraylarında padişahların sof kumaşından kullandığı eserler de sergide yerini aldı.

Ankara keçisinin tiftiğinden dokunan kumaş, birbirinden farklı alanlardaki ürünlerde kullanılabiliyor.

Çok ince olduğu için kışın sıcak yazın serin tutan sof kumaşı, Osmanlı döneminde yelken bezi olarak da kullanılıyordu.

Avrupalı tüccarların dikkatini çeken bu kumaşı 15. yüzyıldan itibaren İtalyan tüccarlar, Fransızlar, Hollandalılar hem kumaş hem de yün ve iplik olarak alıyordu.

Tarihe ilmek ilmek dokunan sof kumaşı sergisi Aralık ortasına kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: TRT Haber