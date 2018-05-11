Tarihçi yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti

Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir'in cenazesi yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Özdemir, Acıbadem Koşuyolu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın Yılın Romanı Ödülü'nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: AA