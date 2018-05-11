  • 11 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.296
    EURO 5.138
  • BIST 101751.72
    ALTIN 182.798
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tarihçi yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti

Tarihçi yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti

Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarihçi yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti

Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir'in cenazesi yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Özdemir, Acıbadem Koşuyolu Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın Yılın Romanı Ödülü'nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yazar, tarihçi, mehmet niyazi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER