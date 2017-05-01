  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Tarih ve doğanın kucaklaştığı mekan

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen, doğa ve tarihi mekanları bir arada bulunduran Ihlara Vadisi, ilkbaharla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

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Tarih ve doğanın kucaklaştığı mekan

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve "Kapadokya'nın incisi" olarak nitelendirilen Ihlara, ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen doğa ve tarih meraklıları, vadinin tabanına 382 basamaktan oluşan merdivenle inerek, 14, 7 ve 3,5 kilometrelik üç güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.

Yorgunluklarını vadinin ortasından geçen Melendiz Çayı'nın kenarında dinlenerek atan turistler, vadi içerisindeki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor.

"Kapadokya'nın olmazsa olmaz gezi alanlarından biri"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi'nin Kapadokya bölgesinin en önemli gezi yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Vadiye her geçen yıl ilginin arttığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Ihlara Vadisi'nin 14 kilometrelik etabında ziyaretçilerimiz uzun bir yürüyüş yapabiliyorlar. Vadi yer yer 200 metre derinliğe ulaşıyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı, vadiye gelen ziyaretçilere şırıltısı ile eşlik ediyor. Ihlara'da çok sayıda kilise var. Ziyaretçilerimiz bu kiliseleri ziyaret ettikleri gibi, aynı zamanda doğanın güzelliklerini de temaşa edebiliyor. Vadi, hem doğal güzellikleri hem tarihi alanları hem de kültürel özellikleriyle Kapadokya bölgesinde olmazsa olmaz gezi alanlarından biri durumundadır."

"Bu yıl 500 bin rakamını aşmayı amaçlıyoruz"

Doğan, vadiye gelen turistlerin daha memnun ayrılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valiliğin önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Bu yıl turizm sezonunun açılmasıyla beraber son 10 yılda görmediğimiz alakayı bu sezon görüyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk var. Ihlara Vadisi geçtiğimiz yıllarda 500 bin turist sayısını gördü. Bu yıl 500 bin rakamını aşmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde yoğunluk devam ederse Ihlara Vadisi'nin rekor kırmasını umut ediyoruz." dedi.

Etiketler: ıhlara vadisi, tarih, Doğa, turizm, ziyaretçi
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