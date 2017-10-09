TANAP boru hattı kazılarında Roma mezarları bulundu

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Sahası'nda üretilecek doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde boru hattı döşemek için yapılan kazılar sırasında Roma dönemine ait mezarlar bulundu.

TANAP Projesi çerçevesinde çalışmaların sürdüğü Çokköy yakınlarındaki Değirmen Kırı mevkisinde, doğalgaz borularının yerleştirileceği kanal çalışmaları sırasında isketletlere ve arkeolojik kalıntılara rastlanması üzerine durum, Kütahya Müze Müdürlüğüne bildirildi.

Doğalgaz boru hattı için kanal açma çalışmalarına ara verilirken, arkeologlar tarafından kurtarma kazısı çalışmalarına başlandı.

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, kentin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, arkeolojik bulgulara rastlanma ihtimali nedeniyle TANAP'ın bölgede titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

TANAP'ın çalışmaları sırasında arkeolojik bulgulara rastlanması üzerine arkeologların kurtarma kazısı çalışmalarına başladığını belirten Türktüzün, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalara başladığımız kazı alanı 100 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde. Bu alanda çalışma başlatarak açmalar haline getirdik. Bulunan ve bulunabilecek mezarları veya kalıntıları tespit etmeye çalışıyoruz. Öngörülerimize göre 2. veya 3. yüzyıla ait, Roma döneminde yaşayan insanların mezarları olduğunu düşünüyoruz. Şu anda kiremit şeklinde 5 mezarı ortaya çıkardık. Bulunan mezarlarda kadın, erkek ve çocuk olduğu tespit edildi. Daha ileriye doğru genişlettiğimizde yeni mezarların çıkması muhtemeldir. İleri ki zamanda daha detaylı bir şekilde bilim dünyasına bu çalışmalar sunulacak."

Türktüzün, mezarların bulunduğu bölgede yerleşim alanının olabileceğine dikkati çekerek, "Köylülerin ifadesine göre birçok yerde yerleşim alanı olduğu söyleniyor. Roma Dönemi'nde günümüzde olduğu gibi mezarlar yaşam alanının yakınında yapılıyor." ifadelerini kullandı.