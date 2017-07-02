Tadeo Jones'in devam filminde 'Kapadokya' rüzgarı esecek

İlk filmiyle 2012'de 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan, çocukların sevgilisi Tadeo Jones serisinin devam filmi olan "Tadeo Jones 2: Kral Midas'ın Sırrı"nda Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından biri olan Kapadokya'nın tanıtımına yönelik görüntülere yer verilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen girişimler sonucunda dünyanın birçok ülkesinde 25 Ağustos 2017 tarihinde gösterime girmesi planlanan "Tadeo Jones 2: Kral Midas'ın Sırrı" filminde Türkiye'nin tanıtılması için önemli bir adım atıldı.

Bakanlığa bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğü koordinesinde, İspanya'nın en büyük medya grubu olan ve bünyesinde 7 ayrı televizyon kanalını barındıran Mediaset ile Madrid Kültür ve Tanıtma Müşavirliği arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Türkiye'nin de filmde yer almasına ilişkin, "ürün yerleştirme" kapsamında iş birliği kararı alındı.

Bu kapsamda Paramount Pictures stüdyoları tarafından dağıtımı yapılacak "Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı" filminde Kapadokya bölgesi en az 10 dakika süreyle gösterilecek.

"Türkiye" logosu da yer alacak

Anlaşmaya göre ayrıca filmin resmi fragmanında Kapadokya bölgesi en az 10 saniye süre ile yer alacak. Filmin televizyon kanallarında yayınlanacak 10-25 saniyelik reklamlarının en az 40'ında da Kapadokya 5'er saniye süre ile tanıtılacak.

Filmin sonunda ise Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültür Ağacı" ve "Türkiye" logolarına yer verilecek.

İspanya'daki gösterim tarihi 5 Ağustos 2017 olarak duyurulan filmin vizyona girmesinden önce ülkenin en çok takip edilen gazetelerinden El Mundo'nun 32 milyondan fazla ziyaretçisi olan internet sitesinde Kapadokya bölgesindeki çekimlerle hazırlanmış bir haber de yayımlanacak.

Sadece İspanya'da değil, 40 ülkede gösterime girecek filmde en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kapadokya'nın yer alması ile Türkiye'nin global düzeyde tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.