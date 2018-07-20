Suriyeli ve Iraklı gençler gazetecilik eğitimi aldı

TRT World'ün, sosyal sorumluluk projesi "World Citizen" kapsamında düzenlediği "Gençler için gazetecilik" programının 5'incisi Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların kaldığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen ve 4 gün süren programda, 58 çocuğa, mesleğinde uluslararası tecrübeye sahip TRT World muhabir ve editörleri tarafından "mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve gazeteciliğin temelleri" konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından düzenlenen törende, programa katılan çocuklar sertifikalarını protokol üyelerinden aldı.

Program koordinatörü Gülay Kaplan, sığınmacı çocuklara 4 gün gazetecilik eğitimi verdiklerini söyledi.

Çocuklara, "üretken hikaye anlatımı, dijital haber oluşturma, sosyal medya kullanımı ve haber güvenilirliğini doğrulama" gibi dersler verildiğini dile getiren Kaplan, kendilerini ifade etmeye ihtiyacı olan çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye'nin yaptığı iyilikleri Suriye'de anlatacağım"

Eğitim alan çocuklardan 17 yaşındaki Kasım Recep ise 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve gazeteciliği çok sevdiğini belirtti.

Suriye'ye gittiği zaman gazetecilik yapacağını dile getiren Recep, "Türkiye bize her şeyi verdi. Türkçeyi öğrendim, eğitim aldım, üniversiteye gideceğim. Yaptıkları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Biz Suriye'de her şeyimizi kaybettik ama Recep Tayyip Erdoğan bize yeni bir hayat verdi." diye konuştu.

17 yaşındaki Hatice Şirka da yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını, kendisinin ve ailesinin isteğiyle gazeteci olmaya karar verdiğini anlattı.

Kendilerine gazetecilik eğitimi verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şirka, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bizim için çok iyi şeyler yaptı. Gazeteci olmak istiyorum, çünkü Türkiye'nin yaptığı iyilikleri Suriye'de anlatacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

