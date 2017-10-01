Suriyeli çocuklar için 10 dilde şarkı söylediler

İzmir'de, farklı ülkelerden çocukların oluşturduğu "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu", kentteki Suriyeli sığınmacı çocuklara konser verdi.

İmece İnisiyatifi Derneği ve Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu", Torbalı ilçesindeki eski bir fabrika binasında kurdukları çadırda yaşayan Suriyeli ailelerin çocukları için şarkılarını 10 dilde seslendirdi.

Balon ve kağıt süslerle donatılan alanda, Azeri asıllı İranlı Ramin Farhangniya'nın yönettiği koroyu dinleyen Suriyeli çocuklar, şarkılara alkışlayarak ve dans ederek eşlik etti.

Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği Başkanı Ayça Kubat, Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Hollanda ve Belçika'dan çocukların yer aldığı "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu"nu mayıs ayında oluşturduklarını, amaçlarının dünyaya barış mesajı vermek olduğunu söyledi.

İmece İnsiyatifi Derneği Genel Sekreteri Bigenur Karataş da dernek olarak bölgedeki Suriyelilere çeşitli yardımlarda bulunduklarını aktararak, "Bulunduğumuz alan eski bir fabrika binası, 40 aile yaşıyor burada. Çevrede de 80 ailenin olduğu iki ayrı kamp var, şu an onlar da buradalar. Amacımız da 'Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu' ile buradaki göçmen ailelerin çocuklarını buluşturmak, karşılıklı eğlenmelerini sağlamak. Şu an hepimiz eğleniyoruz." dedi.

"Arkadaşlarımı görünce çok üzüldüm"

"Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu"nda yer alan Suriyeli Muhammet Mübarek, iç savaş nedeniyle 3 yıl önce Haseke'den ayrılarak Türkiye'ye geldiklerini anlatarak, "Biz şimdi Bodrum'da oturuyoruz. Buraya gelince arkadaşlarımı görünce çok üzüldüm. Onlarla iyi vakit geçirdiğim için mutluyum." dedi.

Torbalı'daki eski fabrika binasında kurdukları çadırda 8 kişilik ailesiyle yaşayan Casım Allevi etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, çocukları eğlendiği için mutlu olduğunu dile getirdi. AA