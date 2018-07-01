Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

Suriye Deyr ez-Zor'da 40 yılı aşkın sanat hayatı boyunca yaptığı heykelleri savaş nedeniyle gömüp Türkiye'ye sığınan Akram Saffan, burada da sanatını devam ettirerek yaşadığı dramı heykellere yansıttı.

"Mecazın Murçları"

Saffan, savaşta kaybettiği annesini, Suriye halkının yaşadığı acıyı ve hüznü yansıttığı heykellerini, "Mecazın Murçları" ismiyle Mardin Müzesi'nde sergiliyor.

Saffan, bu sanatı 40 yılı aşkın bir süredir Suriye'de devam ettirdiğini, son 4 yıldır da Türkiye'de yaptığını söyledi.

Suriye'deki dramı eserleriyle yansıtmaya çalıştığını aktaran Saffan, "Suriye'de savaş nedeniyle oradan çıkmak zorunda kaldık. Bütün ölümleri orada gördüm. Orada annem, kız kardeşim birçok akrabam vefat etti. 2014 yılında Türkiye'ye giriş yaptım. Şu anda açtığım sergiyle Suriye'de yaşanan hüznü yansıtmaya çalıştım. Bütün heykeller Suriye'deki savaşı konu ediyor" dedi.

Avrupa'da da sergilemek istiyor

Kendisi gibi Türkiye'ye sığınan Suriyeli şair Suhail Ahmad'ın okuduğu şiirleri dinleyerek eserleri ürettiğini anlatan Saffan, heykelleri yaparken çok duygusal anlar yaşadığını, her esere adeta canından bir parça koyduğunu söyledi.

Saffan, savaştan bu yana Türkiye kadar hiçbir devletin Suriyelilere yardımcı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, sanatçı olarak da Suriye halkı olarak da müteşekkiriz. Suriye'de yaşanan acıları Türkiye'de sergiledim. Suriye'de yaşanan acıyı ve hüznü Avrupa ülkelerinde de sergilemek isterim" dedi.

"Sanatını kendi ülkesinde sürdürmeyi hayal ediyor"

Yaşadığı kentte kendisine özel bir sanat galerisi olduğunu söyleyen Saffan, şöyle devam etti:

"Uzun süre sanat galerimde çalıştım. Savaş çıkınca DEAŞ tarafından alıkonuldum ve darp edildim. DEAŞ tehdidi ve korkudan eserlerimi toprağın altına gömmek zorunda kaldım, birçoğunu da kaybettim. Şu anda birçok eser toprak altında. İnşallah bir gün dönebilirsem kendi çalışmalarıma orada başlayacağım."

Sergi 15 gün boyunca açık

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Suriyeli sanatçımız yaşadığı coğrafyada kendi yaşadığı acıları sanatla görünür kılma ve topluma aktarmayla ilgili bir çalışma yapmış. Biz de o coğrafyada görünür kılınması, savaşın gidip sanatın egemen olmasını istiyoruz. Bu nedenle sanatçımızın bu eserlerini burada sergilemek istedik" dedi.

Erdoğan, serginin 15 gün boyunca açık kalacağını söyledi.

Sergiyi gezen Ezgi Tek, her eserde bir acı gördüklerini, acıya tanıklık ettiklerini ifade etti.

Farkındalık açısından herkesin görmesi gereken bir sergi olduğunu dile getiren Tek, "Suriye'deki olayları az çok hepimiz biliyoruz ve üzüntüyle dinliyoruz. Fakat tanıklık etmek çok başka bir şey. Güzel bir sergi olmuş. Eserlerin çoğunda ana fikir üzüntü. Annelerimizin duyduğu acılar yansıtılmış" diye konuştu.

Kaynak: AA