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Buradasınız : » » Sultan 2. Abdülhamid'in torunları, "Payitaht Abdülhamid" setini ziyaret etti

Sultan 2. Abdülhamid'in torunları, "Payitaht Abdülhamid" setini ziyaret etti

TRT 1'de yayınlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisinin Kocaeli'deki setini, 2. Abdülhamid'in üçüncü kuşak torunları ziyaret etti.

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Sultan 2. Abdülhamidin torunları, &quot;Payitaht Abdülhamid&quot; setini ziyaret etti

TRT 1'in sevilen dizilerinden Payitaht Abdülhamid, Sultan Abdülhamid Han'ın hayatını anlatıyor.

Sultan Abdülhamid Han'ın üçüncü kuşak torunu Harun Osmanoğlu ve bazı aile üyeleri, dizinin çekildiği, Kocaeli'de bulunan Seka Film Platosu'nu ziyaret etti.

Harun Osmanoğlu, eşi Farizet Osmanoğlu ile oğulları Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu, tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen seti ve Yıldız Sarayı gibi birebir inşa edilen yapılarını gezdi.

Osmanoğlu ailesi, oyuncular ve yapım ekibiyle görüşerek, dizi hakkında bilgi aldı.

Harun Osmanoğlu, film platosunu ilk kez ziyaret ettiğini ve diziyi çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dizinin oyuncuları, özellikle dedem Abdülhamid'i canlandıran sanatçı Bülent İnal'ı çok beğeniyorum. Özellikle dedem Şehzade Mehmet Selim Efendi çok iyi. Tabii dizi gençlik zamanını veriyor. Ben dedemi genç olarak görmedim ama fotoğraflarından gördüm. Film platosunu küçük sanıyordum ama gezince çok büyük, güzel ve muntazam olduğunu gördüm."

"Osmanlı dizilerini çok beğeniyorum"

Harun Osmanoğlu, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul gibi tarihi dizilerini ilgiyle izlediğini anlattı:

"Osmanlı dizilerini çok beğeniyorum. Bu tür Osmanlı dizileri çekilince seviniyorum ve bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum. Osmanlı hakkında çok şey okuttular, yalan yanlış şeyler öğrettiler. Osmanlı'nın, bilhassa dedemiz Abdülhamid Han'ın neler yaptığını herkes öğrenmeli. Hakikati herkes bilmeli. Özellikle gençlerin izlemesini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: ziyaret, TRT 1, torun, payitaht abdülhamid
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