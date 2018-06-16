Stratonikeia antik kentindeki Selçuklu hamamı restore edildi

"Gladyatörler Kenti" olarak da bilinen Stratonikeia antik kentindeki Selçuklu hamamının tahrip olmaması için üst kısımları kapatıldı.

Giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölüm, ziyaretçilerin görebilmesi için cam içerisinde koruma altına alındı.

"Yapının yaklaşık 700 yıl önce yapıldığı anlaşıldı"

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, hamamda bulunan sikke, seramik ve diğer mimari düzenlemelere göre yapının yaklaşık 700 yıl önce inşa edildiğinin anlaşıldığını söyledi.

Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgede planı tam bilinen en erken Türk hamamı görünümündeki hamamda giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölümünün bulunduğunu belirtti.

"Aslına uygun şekilde restore edildi"

Tarihi hamamın bir benzeri olmayan, bölgenin en önemli hamam yapısı olduğuna işaret eden Bilal Söğüt, şunları anlattı:

"Hamamdaki rölöve ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun için plan ve çizimler hazırlandı. Aslına uygun şekilde restore edildi. Stratonikeia'da biz her dönemden yapıyı koruyoruz. Buradaki yapılar içerisinde 3 Roma hamamının olduğunu belirledik. Daha sonra beylikler döneminden olan bu hamamı da belirleyip yapının çalışmalarına başladık. Bu bölgede beylikler dönemine ait tüm mekanları bilinen tek örnek buydu. Bu nedenle yapının restorasyonuna büyük önem verdik. Stratonikeia antik kentindeki kültürel zenginliğin bütünlüğüne uygun olacak şekilde, insanların gezip görebilmesi için restorasyon yaptık. Hazırladığımız proje ile GEKA'dan destek aldık."

Söğüt, Beylikler dönemi hamamın yanında bulunan Cumhuriyet dönemine ait bir evi de restore ettiklerini vurguladı.

"Gelecekte bu alanda sergiler de açmayı düşünüyoruz"

Prof. Dr. Bilal Söğüt, hem tarihi hem de kültürel anlamda özel bir yeri olan hamamın aynı zamanda Stratonikeia'daki merkezi köy meydanının en gözde yapılarından olduğunu söyledi.

Hamamın restorasyon çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak turizme kazandırdıklarını belirten Söğüt, "Bu sezon kente gelen ziyaretçiler hem hamamın içerisinde dolaşabilecekler, hamamın tüm bölümlerini görebilecekler. Ayrıca tarihi bir dokunun içerisinde olmaktan dolayı mutlu olacaklar. Hamam içerisinde insanların oturup dinlenebileceği yerler de yaptık. Gelecekte bu alanda sergiler de açmayı düşünüyoruz" dedi.

Söğüt, hamamı 3D yöntemiyle bilgisayar ortamına da taşıdıklarına dikkat çekti:

"Ziyaretçiler 3D ile yapıyı ayağa kalkmış halde görebiliyor. Hem hamamın içerisini gezecekler hem de cehennemlik ve ısı sistemleri, odunun atıldığı yerler, suyun ısıtıldığı yerler dahil olmak kaydıyla o mekanın tamamını görebilecekler. Bunların yanında yürüdükleri alan da alttan görülebiliyor olacak. Cam üzerinden yürüyecekler."

Çok sayıda Osmanlı ve Selçuklu eseri bulunuyor

Prof. Dr. Söğüt, hamamın antik kentin girişinde yer aldığını, bundan dolayı turistlerin köy meydanına girişte ilk ziyaret ettiği yer olduğunu ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan "Gladyatörler kenti" olarak bilinen 3 bin yıllık Stratonikeia'da, çok sayıda Selçuklu ve Osmanlı eseri de bulunuyor.

Kaynak: AA