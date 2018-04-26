Sprey boyalarla tablo yapıyor

Lise öğrencisi Berkan Dolapçı, 17 yaşında.

Sosyal medyada izlediği bir videodan sonra sprey boyalara merak saldı. Bu alanda kendini geliştirerek tablolar yapmaya başladı.

Dolapçı, ilk olarak babasının atölyesine renkli sprey boyalar getirdi. Çalışmaları sonucu 35 tablo yaptı ve tabloları vatandaşlar tarafından da çok beğeniliyor.

Berkan, duvarları boyamak veya yazı yazmak yerine enerjisini sanata verdiğini belirterek, "Sprey boyalarla duvarlara yazı yazmak yerine grafikler yapılabilir. Sprey boyalarla resim yapılabilir. Bu boyalarla duvarlara boş yazılar yazılmamalı, daha yararlı işlerde kullanılmalı" dedi.

Berkan, sprey boyalarla resim yapmayı çok sevdiğini söyleyerek; şöyle konuştu:

"Sprey boyalara merakım sosyal medyada gördüğüm videolarla başladı. Daha sonra araştırmaya başladım, yabancı internet sitelerine bakıp nasıl yapıldığını öğrendim. Sosyal medyada izlediğim videolardan sonra sprey boyalar aldım, ilk başta güzel resim yapamamıştım sonra başardığımı fark edince daha iyi resim yapmaya karar verdim."

Berkan, daha çok hafta sonlarını sprey boyalar ile resim yaparak geçiriyor. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı ile ilgileniyor. Berkan, "Renkleri hayal dünyama göre seçiyorum. Renk seçerken insanlara çekici gelecek, koyu olmayan renkleri tercih ediyorum" dedi.

Kaynak: AA