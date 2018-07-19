Sosyal medyanın yeni emojisi: Nazar boncuğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başvurusuyla Anadolu kültürünün önemli simgelerinden olan "nazar boncuğu", sosyal medyanın vazgeçilmezi emojilerin arasına dahil edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, dünyada internet emojilerinin belirlenmesi ve yaygınlaşması için çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan UNİCODE konsorsiyumuna, "Turkey Home" tanıtım kampanyası kapsamında yapılan başvuru sonuçlandı.

Kampanyayı yürüten Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün 30 Kasım 2017 tarihinde yaptığı başvuru sonrasında, İngilizce'de "evil eye bead" olarak adlandırılan "nazar boncuğu" ile ilgili süreç 16 Temmuz itibarıyla tamamlandı.

Başlangıç olarak Twitter'ın web sürümünde kullanılmaya başlanan emojinin önümüzdeki günlerde tüm sosyal medya platformlarında yaygınlaşması bekleniyor.

Tanıtım filmi de var

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtmak amacıyla 2014'ten bu yana sürdürülen "Turkey Home" kampanyası kapsamında, Anadolu kültürüne ait önemli bir unsurun da dünyaya tanıtılması sağlandı.

Kampanyada, "Turkey Home of Evil Eye Bead" isimli bir tanıtım filmi hazırlandı.

Günümüzde internet ve özellikle de sosyal medya ortamında iletişim kurmanın yeni bir yolu olarak algılanan emojiler, yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıktı ve sayıları şu an 3 bine yaklaştı.

Kaynak: AA