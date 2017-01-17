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Son Destan 3. Bölüm Fragmanı izle (Hüzünlü Göç Hikayesi)

TRT 1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Son Destan üçüncü bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Son Destan 3. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı.

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Son Destan 3. Bölüm Fragmanı izle (Hüzünlü Göç Hikayesi)
2. Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde Yugoslavya’dan Anadolu’ya göç eden Destan ve ailesinin dramını anlatan mini dizi “Son Destan” 17 Ocak Salı akşamı üçüncü bölümüyle TRT 1 ekranında!
 
2. Dünya Savaşı’nın son döneminde Yugoslavya’dan Anadolu’ya göç eden Destan ve ailesinin dramını konu alan ‘Son Destan’ 17 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.
 
Başrollerinde Selçuk Yöntem, Bülent İnal, Sedef Avcı, Fatih Artman, Ekin Türkmen ve Ece Çalık’ın yer aldığı ‘Son Destan’ yerle bir olan kentler ve hayatların arasından Anadolu’ya doğru yola çıkan bir umut yolculuğunu konu alıyor.
 
Dizi, toprak ağaları tarafından memleketin ele geçirildiği, buğdayın el altından tüccara satılıp milletin açlığa mahkum edildiği, gençlerin “her an savaşa girebiliriz” endişesiyle askere alındığı, tarlaların ekilemediği günlerde, yozlaşan bir dünyada “Kimse beni adi bir hırsıza çeviremez!” diyerek hayatta kalmaya çalışan ve yerle bir olmuş Yugoslavya’dan “Umut Ülkesi”ne geldiğini düşünen Destan’ın hazin dramını ekrana taşıyor.
 
 
Dizinin 17 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek olan yeni bölümünde Şahsine'nin hastalığı iyice ilerlemiş ve bu durum abisiyle arasındaki tüm buzların erimesine sebep olmuştur. Artık Destan için kardeşini mutlu etmek, sevdiğine kavuşturmaktan daha önemli hiç bir şey yoktur ve tüm aile Şahsine'nin etrafında yeniden kenetlenmektedir. Nergis ise Destan’la ilişkisini babasının tüm itirazlarına rağmen kesmez ve Yavuz'un Selvi'yle evlenmek istemesi ise aralarının iyice açılmasına sebep olacaktır.
 
Şenol Sönmez tarafından yönetilen, senaryosunu Ali Ulvi Hünkar’ın kaleme aldığı ‘Son Destan’, bizi birbirimize bağlayan değerleri savunmak için savaşan bir “muhacir”in, bize kendimizi hatırlatan mücadelesinin öyküsünü ekrana taşıyor.
 
Son Destan, 17 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.
 
 
 
 
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