"Şoför Nebahat" hayatını kaybetti

Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen sinema ve tiyatro oyuncusu Sezer Sezin (88) vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Sezin, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Sezer Sezin'in öz geçmişi

Eyüp'te 25 Ekim 1929'da "Mesrure Sezer" adıyla dünyaya gelen ünlü oyuncu, orta okulu tamamladıktan sonra tiyatroya başladı ve ilk sahnesini 11 yaşında Eminönü Halkevi Tiyatrosu'nda Kral Oidipus adlı oyunda "kralın kızı" rolüyle aldı.

Ardından sinemaya adım atan Sezin, çok sayıda filme rol aldı. Sezer Sezin, 1960'da "Şoför Nebahat" filminde canlandırdığı erkeksi karakterle ün yaptı.

Sezin, 1955'te Film Dostları Derneği tarafından, "yılın en başarılı kadın oyuncusu", 1962'de çekilen "Üç Tekerlekli Bisiklet" filmiyle de 1965'te "İzmir Film Festivali"nde "En Başarılı Kadın Oyuncu", 1984'te 21. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Onur Ödülü" ve 1993’de 12. İstanbul Film Festivali'nde "Jüri Onur Ödülü", 2008 Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde de "Sinema Onur Ödülü"nü kazandı.

Sezer Sezin, 1967'de sinemayı, 1970'lerin ortalarında da tiyatroyu bırakıp, ticarete atıldı.

Ünlü oyuncu son olarak, 2007'de Safa Önal'ın yazıp yönettiği Hicran Sokağı filminde konuk oyuncu olarak yeniden kamera karşısına geçti.