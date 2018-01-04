Sivas'taki 442 yıllık Behram Paşa Han'ı butik otel oluyor

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, restorasyon çalışmaları devam eden 442 yıllık Behram Paşa Hanı'nda incelemede bulundu.

Behram Paşa Hanı'nın 1576 yılında yaptırıldığını ve çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirten Aydın, handa 2015 yılında kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Tamamlandığı zaman kendi alanında en güzel örneklerden olacak

Hanın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından butik otel olarak kullanılacağını aktaran Aydın, "Gerçekten mükemmel bir çalışma ortaya konmuş. Tamamlandığı zaman kendi alanındaki en güzel restorasyonlardan, en güzel örneklerden olacak. Burası otel olarak planlanıyor ama otel ile beraber toplantı salonları, restoranlar, kafeler, hamamlar ve saunalarla genişletilmiş, zenginleştirilmiş." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor

Tarihi seven insanların Sivas'taki yeni adresinin Behrampaşa Hanı olacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Sivas'ın birçok programına ev sahipliği yapacak, nitelikli, son derece yüksek vasıflı bir proje. Çok emek vermişler, çok ciddi çalışmışlar. İyi bir proje ekibi oluşturmuşlar ve bu noktaya gelmişler. İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde de tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ecdadın bize bıraktığı mirasın yaşatılması, halkın hizmetine sunulması. Gurur verici, son derece mutluluk veren bir tabloyla karşılaştık."

Kaynak: AA