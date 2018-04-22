Sırbistan'da Türk okçuluğu tanıtılacak

Türk okçuluğunun tarihsel gelişimini anlatan "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi", 23 Nisan'da Sırbistanlılarla buluşacak.

Sergi, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından, 23 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Sergi kapsamında, ok ve yayın yapım aşamaları anlatılacak ve yay ustası Ercan Özek'in eserleri tanıtılacak.

Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi, yarın başkent Belgrad'daki Orduevi'nde açılacak. Daha sonra, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, serginin dünyada en üst seviyede okçuluğun yapıldığı Osmanlı dönemini ele aldığını anlattı.

"Sergiye gelenler dünyanın en ileri seviye okçuluğuyla ilgili okun ana enstrümanı olan yay, yay yapımı ve okçulukla ilgili tüm detay aşamaları görebilecek."

Şen, etkinliğin Sırbistan ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirdiğini söyledi.

"Tarihi eserli olan sergi başkent Belgrad'da olacak. Novi Pazar'da ise serginin derinleştirilmiş ve dijital versiyonu yapılacak. Sergi, Belgrad'dan bir gün sonra Novi Pazar'da açılacak ve dijital hali orada bir ay boyunca sergilenecek."

Sergi için hem Sırpça hem de Türkçe kataloglar hazırlandı.

Serginin son gününde ise ziyaretçiler tirkeş ve kuram kullanarak ok atışı yapabilecek.

Kaynak: AA