  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.147
    EURO 5.132
  • BIST 108706.42
    ALTIN 179.756
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sırbistan'da "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri"

Sırbistan'da "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri"

Sırbistan'nın Novi Pazar şehrinde "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri" düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sırbistanda &quot;Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri&quot;

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ve Novi Pazar Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri" düzenlendi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'ın Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, Osmanlı ezgilerinin yanı sıra sahnelenen ilahi, mehter marşı ve sema gösterisi de yer aldı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, Novi Pazarlıların daha önce görmedikleri bir program izleme fırsatı bulduklarını, bu tarz etkinliklerin Sırbistan ve Balkanlar genelinde devam edeceğini söyledi.

Türkiye'den giden sanatçılardan Murat Eroğlu da, "Kardeşlik ve dostluk ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Dilerim böyle de devam eder. Osmanlı müziği ve halkını anlatan konserimize beş ay hazırlandık" dedi.

Gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Sırbistan, novi pazar, konser
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER