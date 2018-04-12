Sırbistan'da "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri"

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ve Novi Pazar Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri" düzenlendi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'ın Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, Osmanlı ezgilerinin yanı sıra sahnelenen ilahi, mehter marşı ve sema gösterisi de yer aldı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, Novi Pazarlıların daha önce görmedikleri bir program izleme fırsatı bulduklarını, bu tarz etkinliklerin Sırbistan ve Balkanlar genelinde devam edeceğini söyledi.

Türkiye'den giden sanatçılardan Murat Eroğlu da, "Kardeşlik ve dostluk ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Dilerim böyle de devam eder. Osmanlı müziği ve halkını anlatan konserimize beş ay hazırlandık" dedi.

Gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA