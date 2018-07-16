Sıra dışı öyküsüyle Ege'nin Hamsisi başlıyor

TRT 1 ekranlarına yeni bir dizi daha geliyor. Ege ve Karadeniz insanının sıcaklığını komediyle buluşturan Ege'nin Hamsisi başlıyor.

Dizi, Karadeniz'in yemyeşil doğasından Ege'nin masmavi kıyılarına uzanan sıradışı bir öyküyü ekranlara getiriyor.

Öykü, biri Karadeniz, diğeri Ege'den iki restoran sahibinin etrafında şekilleniyor. İki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasını konu alan dizinin Karadeniz bölümleri, Rize Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu'nda çekildi. Ege çekimleri ise İzmir'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da yapıldı.

Ayrıca dizi, öyküsüyle olduğu kadar eşsiz doğa görüntüleriyle de fark yaratıyor.

Her pazartesi ekranlarda

Yönetmenliğini Şevki Doğan'ın üstlendiği dizinin senaryosu Bahar Filiz Ekinci'ye ait. Dizinin başrollerini İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan Ege'nin Hamsisi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de.

Kaynak: TRT Haber