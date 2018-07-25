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Sinemaseverler parkta hem film izledi hem piknik yaptı

ABD Chicago'da açık hava sinema günleri kapsamında binlerce Amerikalı Millennium Park'ta film izledi.

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Sinemaseverler parkta hem film izledi hem piknik yaptı

Chicago'nun simgelerinden biri olan Millennium Park'ta düzenlenen sinema günlerinde "Get Out" (Kapan) adlı film gösterildi.

Hem film izlediler hem piknik yaptılar

Amerikalıların yanı sıra aralarında kenti ziyaret eden turistlerin de yer aldığı sinemaseverler saatler öncesinden parkı doldurdu.

Günün stresini atmak için açık havada sinema filmi izlemeyi tercih eden birçok aile beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

21 Ağustos'a kadar devam edecek

Parkın maksimum kapasiteye ulaşması üzerine güvenlik görevlileri ve polisler girişleri kapatmak zorunda kaldı.

Millennium Park Açık Hava Sinema Günleri 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: sinema, park film, Chicago
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