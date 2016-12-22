Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

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David Frankel'in yönetmenliğini yaptığı ve Will Smith, Kate Winslet, Naomie Harris, Edward Norton, Helen Mirren, Keira Knightley gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken "Gizli Güzellik" izleyiciyle buluşacak.

Yaşanılan trajik olaylara rağmen yaşamın hala bir değer taşıdığını göstermeyi amaçlayan film özetle şöyle:

"Bir reklam yöneticisi, yaşadığı trajedi üzerine hayattan elini ayağını çeker. Kaygılanan arkadaşları umutsuzca onunla bağlantı kurmaya çalışırken o, aşk, zaman ve ölüme mektuplar yazarak evrenden yanıtlar ister. Bu olguların dolu dolu yaşanmış bir hayatla nasıl iç içe geçtiğini anlamaya başlaması ise ancak mektuplarının kendisine kişisel yanıtlar getirmeleriyle gerçekleşir."

"Dönerse Senindir"

Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Uraz Kaygılaroğlu, Serhat Özcan ve Burak Sevinç'in başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Erol Özlevi üstlendi.

Senaryosu Gizem Elçi ve Oğulcan Türe'ye ait olan romantik komedi türündeki film, hayatının aşkını geri kazanmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor.

"Assassin's Creed"

Oscar adayı Michael Fassbender ve Oscar ödüllü Marion Cotillard ile Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Lee Nicholas Harris, Ariane Labed ve Michael Kenneth Will'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.

Aksiyon türündeki 3 boyutlu film, ölüme mahkum edilmiş bir suçlunun "Abstergo Industries" adında çok zengin bir şirket tarafından özel bir proje için ele geçirilmesi sonrasında atalarından olan Aguilar'ın maceralarını deneyimlemesini konu alıyor.

"Meçhul Kız"

Jean Pierre Dardenne ile Luc Dardenne'nin yönettiği filmin boşrollerinde Adele Haenel, Olivier Bonnaud, Jeremie Renier, Fabrizio Rongione, Thomas Doret ve Louka Minnella oynuyor.

Dram türündeki film, kariyerinde hızlı yükselişin peşinde olan genç bir doktorun, bir akşam mesai saatinden sonra çalan kapıyı açmaması, kısa bir süre sonra kapısına gelen kişinin genç bir kadın olduğunu ve nehir kenarında ölü bulunduğunu yetkililerden öğrenmesi sonrasında düştüğü vicdan azabı içinde kimliği belirlenememiş kızın kim olduğunu öğrenebilmek için verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

"Florence"

"Şeytan Marka Giyer" ve "Mamma Mia!" filmleriyle tanınan Meryl Streep'in başrolünde olduğu yapımın yönetmenliğini Stephen Frears yaptı.

Başarılı oyuncu Streep'e başrolde Hugh Grant, Simon Helberg ve Rebecca Ferguson'un eşlik ettiği film, 1868-1944 yılları arasında yaşamış Florence Foster Jenkins'in gerçek hikayesini konu ediniyor.

"Kaçış"

Kenan Kavut’un senaryosunu kaleme alıp yönettiği filmde Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören ile Mustafa Avkıran oynuyor.

Dram türündeki film özetle şöyle:

"Savaştan kaçan Suriyeli Cabir ve beraberindekiler Edirne'ye kadar gelmiştir. Grup, Yunanistan'a geçmek üzereyken güvenlik güçlerinin baskınına uğrar. Cabir, kaçar ve bir bölgede birkaç gün saklanır. Aliye ve Sadık'ın çocukları olmadığı için araları bozuktur. Aliye, Cabir'e yardım elini uzatır. Bu iki yalnız ve mutsuz insan, birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar."

"Siyah Karga"

Tayfur Aydın'ın yazıp yönettiği filmde, Şebnem Hassanisoughi, Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum, Mehmet Ünal ve Aydın Orak rol aldı.

Adını filmde anlatılan bir öyküden alan dram türündeki yapım, memleketi İran'a dönmeye çalışan genç bir kızın yolculuğuna odaklanıyor.

"Hasret Bitti"

Ayhan Özen'in yönetmenliğini yaptığı filmde Ceyda Ateş, Kemal Uçar, Ferdi Sancar, Frederic Heidon, Yüksel Ünal Serkan Öztürk, Mert Erdoğdu ve Müge Esmeray rol aldı.

Senaryosunu Zeynep Yalgın'ın kaleme aldığı "Hasret Bitti", Almanya'dan yurda dönüş yapan "Bitti" ailesinin yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.

"Değiştir Bakalım"

Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Arman Kutman, Merve Altınkaya, İnci Pars, Güray Yalçın ve Bora Karakul gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini Eda Fatma Gürbüz yaptı.

Komedi türündeki film, küçük bir kasabada yaşayan kadın ve erkeklerin rol değiştirmesiyle başlayan komik olaylar etrafında dönüyor.

"Kartopu Savaşları"

Jean-François Pouliot ve François Brisson'un yönetmenliğini üstlendiği animasyon türündeki film, küçük bir köyde yaşayan çocukların büyük kartopu savaşını izleyicinin beğenisine sunuyor.