Sinemalarda bu hafta

Nitesh Tiwari'nin yönetmenliğini yaptığı ve Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh ve Sanya Malhotra'nın başrollerinde oynadığı Hint filmi "Dangal" izleyici ile buluşacak.

Hindistan'ın dünya çapında en yüksek hasılat yapan filmi olma özelliği taşışan yapım, eski güreşçi Mahavir Singh Phogat ile türlü zorluklara rağmen güreş eğitimi verdiği kızlarının başarı hikayesini anlatıyor.

"Belalı Tanık"

Samuel L. Jackson ile Ryan Reynolds'ın başrollerinde yer aldığı "Belalı Tanık", düşmanını korumak zorunda kalan yetenekli Michael Bryce ile başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin hikayesine odaklanıyor.

Kevin Costner ve Whitney Houston'ın unutulmayan "The Bodyguard" filmine bolca göndermeler yapan yapımda, Samuel L. Jackson ve Ryan Reynolds'a başrolde Salma Hayek, Elodie Yung ile Gary Oldman gibi isimler eşlik ediyor.

Senaryosu Tom O'Connor'a ait olan komedi ve aksiyon karışımı ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor.

"Avcı'nın İntikamı"

Jonathan Mostow'un yönetmenliğini yaptığı ve Sam Worthington ile Odeya Rush'un başrolünde yer aldığı "Avcı'nın İntikamı", bir suikastçının, genç bir kadının ailesinin ölümünün intikamını almasına yardım etmesini anlatıyor.

"Son Portre"

Geoffrey Rush'ın heykeltıraş Alberto Giacometti'yi canlandırdığı "Son Portre", bu saygın sanatçının son yapıtı üzerinde çalıştığı dönemi anlatıyor.

Usta oyuncu Stanley Tucci'nin yazıp yönettiği; Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clemence Poesy, Tony Shalhoub ve James Faulkner'in oynadığı film, Amerikalı genç romancı James Lord'un Giacometti'yi 1960'larda, Paris'teki stüdyosunda ziyaretiyle başlıyor. Giacometti'nin, portresini çizmek için yazarı birkaç saat kalmaya ikna etmesi, ancak çok kısa sürmesi gereken bu işin giderek uzaması ve portrenin haftalarca tamamlanamaması anlatılıyor.

"Açık Deniz 3: Kafes Dalışı"

Gerilim ve dram karışımı "Açık Deniz 3: Kafes Dalışı", ekstrem bir reality programının seçmelerine katılmak amacıyla yaptıkları kafes dalışını kayda alan bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Yarışmada başarılı olacaklarını ispatlamak isteyen gençler, Avustralya'da yapılan ve Köpek balığı gözlemlemeyi içeren kafes dalışı etkinliğine katılarak kendilerini filme almaya karar verir ancak bu kararları kısa bir süre sonra onları büyük köpek balıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur bırakır. Program için çektikleri video ise onların ölüm kalım savaşının seyir defteri olur."

Megan Peta Hill, Joel Hogan ve Suzanne Dervish-Ali üçlüsünün başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Gerald Rascionato yaptı.

"Annabelle: Kötülüğün Doğuşu"

David F. Sandberg'in yönettiği "Annabelle: Kötülüğün Doğuşu", lanetli oyuncak Annabelle'in musallat olduğu bir grup yetimhane kızlarının ve onlardan sorumlu rahibenin başından geçenleri anlatıyor.

Senaryosu Gary Dauberman'a ait olan ABD yapımı filmde; Miranda Otto, Javier Botet, Stephanie Sigman, Talitha Bateman ve Alicia Vela-Bailey gibi isimler rol aldı.

"Semur"

Gökhan Aksu'nun yönettiği; İpek Erdem, Balamir Emren, Gamze Pelin Gökçe, Batuhan Yar, Nergis Odzak ve Gürkan Arıkboğa gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Semur", bir kıskançlık büyüsü sonrasında gün yüzüne çıkan aile trajedisini odağına alıyor.

"B Planı"

Michael Popescu ve Ufuk Genç'in yönetmenliğini üstlendiği "B Planı", dövüş sanatlarına hakim üç arkadaşın, kendilerini Berlin yeraltı dünyasını ilgilendiren bir komplonun içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Senaryosu Rafael Alberto Garciolo'ya ait olan filmde Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng ve Julia Dietze rol alıyor.

"Doraemon: Buz Devri Macerası"

Atsushi Takahashi'nin yazıp yönettiği haftanın aimasyon filmi "Doraemon: Buz Devri Macerası", robot kedi Doraemon ile arkadaşlarının buz devrine kadar giden maceraları etrafında dönüyor.